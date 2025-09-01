詐騙國人赴泰緬淪「豬仔」、動輒打罵關小黑屋 台東地檢署起訴4人

台東縣黃姓男子以介紹至泰國工作為由，誘騙多人前往緬甸苗瓦迪地區的詐欺園區從事網路詐騙，被害人被限制行動淪為「豬仔」，若有不從會被幹部以馬鞭或電擊棒暴力相向，不然就是罰跑操場、跳青蛙跳及關小黑屋拘禁等處罰，台東地檢署偵辦後對黃嫌等4人提起公訴。

台東地檢署檢察官林威霆指揮關山警分局偵辦多起人口販運案，檢警調查發現，黃嫌等4人去年8月加入位在台灣及緬甸兩地人組成的詐欺集團，黃嫌以「環境好，薪水高，可賺大錢，想回國即可回國」等條件吸納多人前往泰國工作。

被害人被送入緬甸的詐欺園區，機房幹部立刻沒收護照及限制手機使用，辦公室內有幹部身後監控、外有警衛持長槍守衛，不僅限制人身自由，還要求被害人從事假投資真詐財之網路電信詐欺。如違反規定或業績未達要求，幹部會以鐵棒、馬鞭及電擊棒等武器毆打或電擊，不然就是罰跑操場、跳青蛙跳、關小黑屋拘禁等處罰，若要返台須支付一筆費用。