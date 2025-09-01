詐騙國人赴泰緬淪「豬仔」、動輒打罵關小黑屋 台東地檢署起訴4人

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣黃姓男子以介紹至泰國工作為由，誘騙多人前往緬甸苗瓦迪地區的詐欺園區從事網路詐騙被害人被限制行動淪為「豬仔」，若有不從會被幹部以馬鞭或電擊棒暴力相向，不然就是罰跑操場、跳青蛙跳及關小黑屋拘禁等處罰，台東地檢署偵辦後對黃嫌等4人提起公訴。

台東地檢署檢察官林威霆指揮關山警分局偵辦多起人口販運案，檢警調查發現，黃嫌等4人去年8月加入位在台灣及緬甸兩地人組成的詐欺集團，黃嫌以「環境好，薪水高，可賺大錢，想回國即可回國」等條件吸納多人前往泰國工作。

被害人被送入緬甸的詐欺園區，機房幹部立刻沒收護照及限制手機使用，辦公室內有幹部身後監控、外有警衛持長槍守衛，不僅限制人身自由，還要求被害人從事假投資真詐財之網路電信詐欺。如違反規定或業績未達要求，幹部會以鐵棒、馬鞭及電擊棒等武器毆打或電擊，不然就是罰跑操場、跳青蛙跳、關小黑屋拘禁等處罰，若要返台須支付一筆費用。

台東地檢署指出，全案依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重買賣人口及以詐術使人出國等罪嫌提起公訴。黃等4人從事電信詐欺，另將「人」作為買賣標的及籌碼，跨足國際人口販運之範疇，侵害他人權益及破壞法益之維護甚鉅，惡性重大。

台東地檢署偵辦跨國詐騙集團誘騙國人淪為「豬仔」案，黃姓主嫌等4人遭起訴。圖／取自官網
台東地檢署偵辦跨國詐騙集團誘騙國人淪為「豬仔」案，黃姓主嫌等4人遭起訴。圖／取自官網

