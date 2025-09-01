快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

詐團馬來西亞車手訪台包吃住 頻提款遭彰警逮獲

中央社／ 彰化1日電

詐騙集團37歲馬來西亞籍男子以觀光名義到台灣，接受包吃包住當取款車手，深夜於彰化縣員林市超商ATM（自動櫃員機）多次提領金錢，被巡邏員警查獲，依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，莒光派出所員警8月29日深夜1時許執行防制車手提領巡邏勤務，在員林某超商發現1名男子使用ATM多次提領金錢，形跡可疑，員警上前盤查身分。

警方說，這名馬來西亞籍男子1週前透過朋友介紹加入詐團，以觀光名義到台灣，接受包吃包住，之後被指示持提款卡到ATM提領現金新台幣8萬元，在等候交付上游時遭員警查獲，警詢後依中華民國刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

員林分局長洪再德說，詐團頻繁藉假求職廣告、打工機會或高報酬快閃任務等，招募外籍人士或無經驗社會新鮮人當車手，呼籲民眾勿提供金融帳戶、提款卡給他人使用，也不信來路不明高報酬兼職或網路打工機會，有任何疑問或發現可疑行為可立即撥165反詐騙專線或110。

車手 員林 馬來西亞 詐騙集團

延伸閱讀

詐騙集團稱出金遭扣要給錢疏通警 婦起疑報案逮車手

全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

女大生當詐團車手…提出繼續就學規畫要求緩刑免入獄 法院判決曝

相關新聞

醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

台中市胡姓男子是醫藥業務，因單身已一段時間，急欲交往女友，透過網路軟體認識詐騙集團假冒的女網友，依配合對方說詞，匯款2....

女裝潢商遭騙房產 「怪博士」藏柬遙控

董姓女裝潢商前年底遭投資詐騙騙走千萬元積蓄，名下仍有房地產，藏身柬埔寨的「怪博士」詐團遙控台灣共犯，與貸款通路商合作，再...

老婦提領百萬投資股票險遭詐 不滿警攔阻「管太多」揚言投訴

台北市7旬何姓老婦遇股票假投資詐騙集團，赴銀行臨櫃欲提領100萬元交付，警員獲報到場攔阻，她一度拍桌斥警察「管太多」，還...

詐騙集團稱出金遭扣要給錢疏通警 婦起疑報案逮車手

詐騙手法五花八門，有婦女參與投資群組獲利擬出金，詐團稱遭警方查扣，要付新台幣400萬元紅包疏通警察，遭扣出金才能放行，婦...

翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1...

全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，刑事局日前公布全台10大「車手熱點」銀行及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。