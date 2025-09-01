詐團馬來西亞車手訪台包吃住 頻提款遭彰警逮獲

詐騙集團37歲馬來西亞籍男子以觀光名義到台灣，接受包吃包住當取款車手，深夜於彰化縣員林市超商ATM（自動櫃員機）多次提領金錢，被巡邏員警查獲，依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，莒光派出所員警8月29日深夜1時許執行防制車手提領巡邏勤務，在員林某超商發現1名男子使用ATM多次提領金錢，形跡可疑，員警上前盤查身分。

警方說，這名馬來西亞籍男子1週前透過朋友介紹加入詐團，以觀光名義到台灣，接受包吃包住，之後被指示持提款卡到ATM提領現金新台幣8萬元，在等候交付上游時遭員警查獲，警詢後依中華民國刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

員林分局長洪再德說，詐團頻繁藉假求職廣告、打工機會或高報酬快閃任務等，招募外籍人士或無經驗社會新鮮人當車手，呼籲民眾勿提供金融帳戶、提款卡給他人使用，也不信來路不明高報酬兼職或網路打工機會，有任何疑問或發現可疑行為可立即撥165反詐騙專線或110。