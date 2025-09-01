醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

台中市胡姓男子是醫藥業務，因單身已一段時間，急欲交往女友，透過網路軟體認識詐騙集團假冒的女網友，依配合對方說詞，匯款2.7萬元，因大前天是七夕情人節，胡急欲一睹女網友「廬山真面目」，當天趕緊依對方指示，要到銀行匯款90萬元，幸好行員、警方即時阻詐，提醒他「別傻了，已中詐團套路」

胡姓男子（31歲）從事藥廠業務工作，近日積極想要交往女友，透過網路社群，認識一名女網友，已陸續依對方指示，以「激活帳戶」為由，分別匯款2000元、2萬1000元，因七夕情人節當天，胡急欲一睹女網友本人，又聽從對方指示，欲匯款90萬元到指定帳戶內。

行員察覺有異報警，第二警分局永興派出所警員賴盈帆、吳宙澄前往瞭解，經檢視胡男手機後，確認胡男已中詐騙集團愛情詐騙的套路，提醒胡男要「清醒過來」，不要被歹徒塑造的假愛情沖昏頭，胡男恍然大悟，感謝警方協助。