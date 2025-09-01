快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市胡姓男子是醫藥業務，因單身已一段時間，急欲交往女友，透過網路軟體認識詐騙集團假冒的女網友，依配合對方說詞，匯款2.7萬元，因大前天是七夕情人節，胡急欲一睹女網友「廬山真面目」，當天趕緊依對方指示，要到銀行匯款90萬元，幸好行員、警方即時阻詐，提醒他「別傻了，已中詐團套路」

胡姓男子（31歲）從事藥廠業務工作，近日積極想要交往女友，透過網路社群，認識一名女網友，已陸續依對方指示，以「激活帳戶」為由，分別匯款2000元、2萬1000元，因七夕情人節當天，胡急欲一睹女網友本人，又聽從對方指示，欲匯款90萬元到指定帳戶內。

行員察覺有異報警，第二警分局永興派出所警員賴盈帆、吳宙澄前往瞭解，經檢視胡男手機後，確認胡男已中詐騙集團愛情詐騙的套路，提醒胡男要「清醒過來」，不要被歹徒塑造的假愛情沖昏頭，胡男恍然大悟，感謝警方協助。

第二警分局長鍾承志提醒，詐騙手法層出不窮，尤其「愛情詐騙」最易利用人心弱點行騙，民眾若接獲陌生訊息或要求匯款、下載不明APP，務必提高警覺，切勿輕信，無論是愛情交友、投資理財或兼差打工，都要謹慎查證，才能避免「人財兩失」。若遇可疑情況，請立即撥打 165反詐騙專線，或就近向派出所尋求協助。

台中市胡姓男子想在七夕脫單，一睹女網友真面目，上月29日前往銀行欲匯款90萬元，警方與銀行阻詐。圖／第二警分局提供
台中市胡姓男子想在七夕脫單，一睹女網友真面目，上月29日前往銀行欲匯款90萬元，警方與銀行阻詐。圖／第二警分局提供

愛情 詐騙集團

延伸閱讀

梁軒安曾遭控騙財騙色、性侵　七夕「告白懺悔」老婆蕭淑慎

七夕桃花來了！「3大生肖」脫單機率高 戀愛運大噴發

影／台中老字號泡沫茶店火警 消防車未拉好手煞車…撞到自己人

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

相關新聞

醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

台中市胡姓男子是醫藥業務，因單身已一段時間，急欲交往女友，透過網路軟體認識詐騙集團假冒的女網友，依配合對方說詞，匯款2....

女裝潢商遭騙房產 「怪博士」藏柬遙控

董姓女裝潢商前年底遭投資詐騙騙走千萬元積蓄，名下仍有房地產，藏身柬埔寨的「怪博士」詐團遙控台灣共犯，與貸款通路商合作，再...

老婦提領百萬投資股票險遭詐 不滿警攔阻「管太多」揚言投訴

台北市7旬何姓老婦遇股票假投資詐騙集團，赴銀行臨櫃欲提領100萬元交付，警員獲報到場攔阻，她一度拍桌斥警察「管太多」，還...

詐騙集團稱出金遭扣要給錢疏通警 婦起疑報案逮車手

詐騙手法五花八門，有婦女參與投資群組獲利擬出金，詐團稱遭警方查扣，要付新台幣400萬元紅包疏通警察，遭扣出金才能放行，婦...

翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1...

全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，刑事局日前公布全台10大「車手熱點」銀行及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。