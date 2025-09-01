聽新聞
女裝潢商遭騙房產 「怪博士」藏柬遙控
董姓女裝潢商前年底遭投資詐騙騙走千萬元積蓄，名下仍有房地產，藏身柬埔寨的「怪博士」詐團遙控台灣共犯，與貸款通路商合作，再騙董女抵押房產貸款七百萬元，全入詐團口袋。檢警四度搜索，帶回在台蔡姓水房控盤等十六人，檢方聲押蔡男獲准，其餘以二萬至十萬元交保。
檢警調查，五十餘歲董姓女子從事裝潢業，前年底透過臉書廣告加入「興聖」公司投資股票群組，該群幕後是由綽號「怪博士」的詐團，藏身柬埔寨遙控行騙。
詐團在群組內假扮會員與投資老師「唱雙簧」，董女誤信，陸續轉帳四十九萬元至上百萬元積蓄到歹徒帳號內。
詐團為規避洗錢防制五十萬元以上通貨交易需向調查局申報規定，若要匯入非約定轉帳帳戶，會要董女匯款四十九萬元，若百萬元以上，則要求董女將指定帳戶設為約定轉帳帳戶。
董女投入一三○○多萬元後想贖回獲利，詐團得知董女名下有不動產，再以「不正常交易」需繳交保證金為由，介紹「貸款通路商」四十三歲毛姓男子，委由不知情代書抵押房地產，騙董女貸款七百萬元，再由與柬埔寨機房對接的四十四歲蔡姓水房幹部，派出車手分兩次取款。
董女在房地產也遭詐騙才知上當，刑事局偵六大隊獲報四度搜索，帶回蔡男、毛男等十六人，查扣市價約五百萬元房產、帳戶存款四十多萬元，及仲介貸款契約書、存摺等贓證物。
警方將十六人移送嘉義、高雄地檢署，蔡男遭檢方聲押獲准，其餘交保。警方查出贓款已透過虛擬貨幣洗往柬埔寨水房，擴大追查幕後共犯。
