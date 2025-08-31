快訊

老婦提領百萬投資股票險遭詐 不滿警攔阻「管太多」揚言投訴

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市7旬何姓老婦遇股票假投資詐騙集團，赴銀行臨櫃欲提領100萬元交付，警員獲報到場攔阻，她一度拍桌斥警察「管太多」，還揚言向金管會投訴，經警員耐心勸說才打消提款念頭。

警方調查，何姓老婦本月16日上午11時許赴北市文山區興隆路某銀行，欲臨櫃提領100萬元，稱用於裝潢，行員關懷提問後懷疑是詐騙，立即通報警方，文山第二警分局興隆派出所警員吳旻諺到場攔阻。

吳員詢問裝潢公司名稱、地址、費用等，何婦語塞不語，改口稱因利息較高，要匯款至其他銀行的名下帳戶，一度情緒激動，強調「這是我的錢」，拍桌斥銀行及警察「管太多」，揚言向金管會投訴。

吳員研判是詐團事先灌輸何婦的提款應對話術，耐心說明詐騙手法，安撫「我擔心妳被騙」，經詢問得知何婦被騙投資股票，成功攔阻被騙。

文二分局提醒，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，如接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所諮詢。

台北市7旬何姓老婦遇股票假投資詐騙集團，赴銀行臨櫃欲提領100萬元交付，警員獲報到場攔阻。記者李奕昕／翻攝
台北市7旬何姓老婦遇股票假投資詐騙集團，赴銀行臨櫃欲提領100萬元交付，警員獲報到場攔阻。記者李奕昕／翻攝

警察 老婦 北市 詐團 詐騙集團

