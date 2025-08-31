詐騙集團稱出金遭扣要給錢疏通警 婦起疑報案逮車手

快訊

中央社／ 新北31日電

詐騙手法五花八門，有婦女參與投資群組獲利擬出金，詐團稱遭警方查扣，要付新台幣400萬元紅包疏通警察，遭扣出金才能放行，婦女起疑求助警方才確認受騙並配合逮捕車手

淡水分局今天發布新聞稿指出，誤信臉書Facebook飆股賺錢廣告，62歲邱姓婦人於今年7月中旬加入投資群組。群組內充斥自稱「老師」、「助理」與多名學員的成員，頻繁張貼投資獲利截圖，並留言吹捧「跟著老師操作每天穩賺」、「剛賺了20萬太爽了」等語，營造熱絡賺錢氛圍。

警方表示，邱婦於是投入資金進行投資，詐團起初讓邱婦以小額投資並看到虛構獲利紀錄，再逐步誘導加碼，8月間陸續匯出6筆共1700餘萬元，還在住家3次面交現金、美金與金條，價值約1900餘萬元，總損失高達新台幣3600餘萬元。

警方表示，邱婦日前準備提領獲利以支付購屋頭期款時，詐團謊稱「資金在運送途中遭警方臨檢攔查，需800萬元疏通關係已解凍資金」。還稱詐團已先支付400萬元，邱婦只要再付400萬元就可放行遭扣金額。

警方表示，要給警方「紅包」疏通後才能取回自己投資的獲利，讓邱婦起疑並向警方求助，並配合警方於8月29日面交400萬元進行誘捕，順利逮捕前往取款的46歲陳姓女車手，詢問後，全案依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將陳女移送士林地檢署偵辦。

詐騙示意圖。圖／AI生成
