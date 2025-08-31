快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1人，扣回46萬8400元及手機等證物，依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌送辦，台北地檢署複訊後令2人3萬元、2萬元交保。

警方調查，詐欺集團致電74歲林姓老翁，先自稱電信公司人員，指林積欠電話費，又假冒檢警人員，指林涉嫌擄人勒贖案，用偽造的服務證、傳票、凍結命令文件取信林，頻繁對話中得知林家中有金條、金飾、紀念幣等貴重財物後，要求林交出財物供「法院公證」、「資產檢驗」等。

林信以為真，8月7日依指示到台北市中正區杭州北路面交財物給詐欺車手，事後與友人討論後，才覺得事態有異，立即報警處理；警方獲報展開調查，經調閱相關監視器畫面，鎖定車手37歲趙男及收水手26歲施男身分，8月18日分別在台北市萬華區、台中市西屯區拘捕2人，扣回46萬8400元及2支作案用手機。

據悉，趙、施2人先前皆曾涉犯詐欺案。趙到案否認犯行，辯稱與林面交的不是自己，施則淡定坦認犯行，但2人對於林的其餘財物流向仍交代不清。警方詢後依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查幕後詐團，檢方複訊後分別令趙2萬元、施3萬元交保。

警方8月18日分別在台北市萬華區、台中市西屯區拘捕2人，扣回46萬8400元及2支作案用手機。記者李隆揆／翻攝
警方8月18日分別在台北市萬華區、台中市西屯區拘捕2人，扣回46萬8400元及2支作案用手機。記者李隆揆／翻攝

詐欺 車手 金飾

延伸閱讀

北市獼猴入侵社區5年274件…內湖最多北投也暴增10倍

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

影／黃國昌火力全開嗆警「丟臉」 北市警「這原因」主動撤鐵馬護欄

相關新聞

翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1...

台中八旬翁被詐百萬 又將被騙30萬警阻止 他氣噗噗不領情

台中市八旬鄭姓老翁近日誤信投資詐騙陷阱，已被歹徒騙走100萬元，19日歹徒又要他匯款30萬元，銀行行員發現鄭翁帳戶已被註...

影／「怪博士」藏柬埔寨騙台北女裝潢商…財損2000萬 刑事局逮16人

台北市董姓女裝潢商前年誤信投資詐騙，抵押房地產，遭藏身柬埔寨的「怪博士」不法集團，騙走2000餘萬元，刑事局中部打擊犯罪...

稱地下匯兌有優渥匯率 越南女詐同鄉78萬元被判刑 得全數返還

越南人詐騙越南人！越南籍阮姓女子與張姓共犯因缺錢花用，兩人在臉書聲稱有優惠匯率，吸引在台越南人從事地下匯兌，一名黎姓越南...

書記官收賄助詐團 撤職停用2年

新北地院前書記官游立綸參與以蔡尚岳為首的台版「地面師」詐團，盜領獨居長者遺產，協助查詢遺產過戶所需的戶籍資料，集團共詐得...

設地籍即時通 防「地面師」詐騙

早期「地面師」詐騙手法，多鎖定獨居老人或沒有後代的民眾，以假投資等陷阱詐騙後，再說服他們轉移或抵押房產到詐團名下。台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。