翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌
林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1人，扣回46萬8400元及手機等證物，依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌送辦，台北地檢署複訊後令2人3萬元、2萬元交保。
警方調查，詐欺集團致電74歲林姓老翁，先自稱電信公司人員，指林積欠電話費，又假冒檢警人員，指林涉嫌擄人勒贖案，用偽造的服務證、傳票、凍結命令文件取信林，頻繁對話中得知林家中有金條、金飾、紀念幣等貴重財物後，要求林交出財物供「法院公證」、「資產檢驗」等。
林信以為真，8月7日依指示到台北市中正區杭州北路面交財物給詐欺車手，事後與友人討論後，才覺得事態有異，立即報警處理；警方獲報展開調查，經調閱相關監視器畫面，鎖定車手37歲趙男及收水手26歲施男身分，8月18日分別在台北市萬華區、台中市西屯區拘捕2人，扣回46萬8400元及2支作案用手機。
據悉，趙、施2人先前皆曾涉犯詐欺案。趙到案否認犯行，辯稱與林面交的不是自己，施則淡定坦認犯行，但2人對於林的其餘財物流向仍交代不清。警方詢後依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查幕後詐團，檢方複訊後分別令趙2萬元、施3萬元交保。
