翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

林姓老翁日前遭遇假檢警詐騙，將交出家中價值930萬元的金條、金飾、紀念幣，警方獲報介入，在台北、台中查獲車手、收水手各1人，扣回46萬8400元及手機等證物，依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌送辦，台北地檢署複訊後令2人3萬元、2萬元交保。

警方調查，詐欺集團致電74歲林姓老翁，先自稱電信公司人員，指林積欠電話費，又假冒檢警人員，指林涉嫌擄人勒贖案，用偽造的服務證、傳票、凍結命令文件取信林，頻繁對話中得知林家中有金條、金飾、紀念幣等貴重財物後，要求林交出財物供「法院公證」、「資產檢驗」等。

林信以為真，8月7日依指示到台北市中正區杭州北路面交財物給詐欺車手，事後與友人討論後，才覺得事態有異，立即報警處理；警方獲報展開調查，經調閱相關監視器畫面，鎖定車手37歲趙男及收水手26歲施男身分，8月18日分別在台北市萬華區、台中市西屯區拘捕2人，扣回46萬8400元及2支作案用手機。