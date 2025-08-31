全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，刑事局日前公布全台10大「車手熱點」銀行及郵局，且最常出沒時段為凌晨過後，對此，中華郵政也祭出應對政策，鎖定全台12家「車手熱點」郵局ATM，夜間至凌晨期間限縮提領額度，每筆最多僅能領1萬元。

近年詐騙猖獗，刑事局日前公布全台10大「車手熱點」，涵蓋北中南各地，包含內埔學府郵局、朴子郵局、三重正義郵局、合作金庫三重分行、第一銀行西門分行、湖口郵局、統一西寧南門市、斗六鎮北郵局、台北南陽郵局、國泰人壽三峽海山通訊處。

據統計，車手最常提領時段為凌晨12時及下午1時，大多全程戴口罩遮掩，且頻繁更換提款卡，提領停留約5至10分鐘。刑事局分析，交流道、捷運站附近等交通便利處，或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目的首選。

據了解，台北南陽郵局ATM悄悄貼出公告指出，8月26日起，每日23時到次日3時，中華郵政金融卡含無卡交易，於該台ATM提款，單筆限額為1萬元。

中華郵政公司說明，為加強ATM防詐功能及提高詐騙車手提領不法金流的難度，從今年8月26日起，依警示帳戶ATM異常提領熱點分析資料，擇12間郵局的ATM，實施每日23時至次日凌晨3時時段，調降郵政金融卡每筆提款限額為新台幣1萬元。

中華郵政指出，以台北南陽郵局為例，其夜間時段ATM交易量每日約6筆到8筆，因本次措施僅調整單筆提款金額，經評估未影響民眾領用現金權益。