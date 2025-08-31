快訊

台中八旬翁被詐百萬 又將被騙30萬警阻止 他氣噗噗不領情

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬鄭姓老翁近日誤信投資詐騙陷阱，已被歹徒騙走100萬元，19日歹徒又要他匯款30萬元，銀行行員發現鄭翁帳戶已被註記控管，趕緊聯絡警方到場，警方聯絡鄭翁遠在國外的女兒，確認鄭翁已中投資詐騙，但鄭翁眼見行員、警員不讓其領款，鄭翁氣噗噗的轉頭就走，騎著機車離開。

第三警分局正義所在19日上午11時許，接獲轄內合作金庫通報疑似有民眾遭遇詐騙，行員頭路，鄭姓老翁（82歲）在本月上旬時，曾因投資詐騙損失逾100萬元，家屬為避免其再度受騙，要求銀行對其帳戶加註控管，限制僅能在該分行辦理提領。

行員發現，當時鄭翁臨櫃要求提領30萬元現金，聲稱用於支付妻子看護費、購買保健食品，行員依規定與其家屬多方確認，鄭翁住在國外的女兒告知，鄭翁仍與詐騙集團保持聯繫，懷疑此次提款是因遭詐騙話術，誆稱需支付保證金才能了結獲利，因此趕緊聯絡警方到場。

警員到場詢問時，發現鄭翁對於提款理由說詞前後不一，鄭翁見提款受阻後，一度情緒激動，最後憤而騎機車加速離開現場，

第三警分局指出，雖然當時現場氣氛一度劍拔弩張，但對第一線防詐人員而言，面對民眾的不解與情緒，「被誤解的堅持」早已成為日常，儘管被誤會，但至少暫時保住鄭男的養老金。

警方表示，65歲以上長者常遭遇假投資、假檢警及「猜猜我是誰」等詐騙，歹徒多利用長輩對金錢、健康的不安及渴望陪伴的心態博取信任，再設法騙取財產。

警方提醒，每筆金錢往來都要冷靜思考、不輕信、更不要輕易匯款，即使是親友突如其來的借錢請託，也務必謹慎求證，並可撥打165專線查證。

此外，金融機構及地政事務所多已設有關懷通報機制，家屬可請求將長輩身分證號註記控管，於交易畫面提醒警示，並要求先聯絡緊急聯絡人確認，以提升財務安全。

台中市鄭姓老翁已被詐團騙走百萬，鄭翁19日又要提醒30萬元時，面對警員、行員阻止，情緒激動。圖／第三警分局提供
台中市鄭姓老翁已被詐團騙走百萬，鄭翁19日又要提醒30萬元時，面對警員、行員阻止，情緒激動。圖／第三警分局提供

