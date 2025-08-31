影／員警網巡發現詐團假意與「操盤老師」面交錢 當場逮到車手
台中市大雅警分局日前執行網路巡邏，發現以「公益社團、高股息投資」等字眼引誘大眾加入投資LINE群之假投資廣告，員警表示有投資興趣並假意與「操盤老師」相約面交投資款50萬元，詐騙集團指派一名車手取款，當場被逮，檢察官認為這名車手對社會的危害深遠，向法院具體求刑8月以上。
大雅警分局今年6月18日逮捕30歲陳姓男子，經調查，陳嫌在臉書上發現日領1萬元工作，經線上面試後便加入LINE工作群組，並依詐騙集團指示先至超商列印工作證及投資款收據及購買印泥、筆、文件夾，再至指定地點向投資人收款。
陳嫌遭逮後隨即遭法院裁定羈押，台中地檢署檢察官以陳嫌破壞公眾對金融市場和投資機會的信任，對社會的危害深遠，依詐欺、洗錢、組織犯罪及偽造文書等罪嫌，向法院求處有期徒刑8月以上之刑。
大雅警分局表示，民眾在網路上求職時要小心查證，現有許多徵才訊息，諸如徵「家庭代工」、「代匯抽傭」、「理財專員」等，多是詐騙集團藉以騙取求職者的金融帳戶，或遙控求職者前往領取詐欺贓款，讓求職者成為詐騙集團洗錢的「替死鬼」，求職者一旦遭逮，縱辯稱對詐欺一事不知情，仍多半會遭法院判決有罪。
