影／「怪博士」藏柬埔寨騙台北女裝潢商…財損2000萬 刑事局逮16人

台北市董姓女裝潢商前年誤信投資詐騙，抵押房地產，遭藏身柬埔寨的「怪博士」不法集團，騙走2000餘萬元，刑事局中部打擊犯罪中心二隊追查此案，從去年底展開四波搜索，帶回蔡姓水房控盤、毛姓貸款通路商等16人，警詢後依洗錢等罪送辦，檢方訊後聲押蔡等4人獲准，毛獲10萬元交保。

刑事局中打二隊在去年2月間接獲台北市董姓女裝潢業者通報，她因誤信假冒「興聖」投資公司所設下LINE投資群組的詐騙陷阱，在群組內遭暱稱「怪博士」等犯嫌誘騙投資，陸續匯款交付財物。

董女交付手中積蓄後，因董女名下仍有房地產，歹徒再夥同「毛經理」的貸款通路商，委由不知情的地政士，將董女名下不動產抵押設定，董女貸款700多萬元，也都被歹徒以面交方式取走，董女被騙金額高達2000多萬元。

刑事局中打二隊與嘉義縣刑大、中埔分局、桃園市刑大的單位合辦，查出「怪博士」機房藏身在柬埔寨，透過在台蔡姓（44歲）、毛姓男子（43歲）等人行騙，由蔡男擔任水房控盤，與柬埔寨的機房對接，毛則扮演「貸款通路商」，誘騙董女抵押房地產取得貸款。

專案小組再去年11月陸續發動4波搜索拘提行動，先在台北市、嘉義縣等處查獲10名車手，續在嘉義縣水上鄉查獲蔡男等5人，今年6月間在高雄市大寮區，查獲與境外機房勾結的毛男到案，現場查扣現金2萬5000元、手機、銀行存摺、提款卡、仲介貸款契約書等贓證物，