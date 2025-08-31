書記官收賄助詐團 撤職停用2年

新北地院前書記官游立綸利用職權協助詐騙集團查詢死者個資，盜領獨居長者遺產。本報資料照片

新北地院前書記官游立綸參與以蔡尚岳為首的台版「地面師」詐團，盜領獨居長者遺產，協助查詢遺產過戶所需的戶籍資料，集團共詐得一億四九二五萬元；台北地院依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判游二年八月徒刑，褫奪公權二年。台灣高等法院將游移送懲戒，懲戒法院批他身為書記官竟協助詐團，判撤職並停止任用二年。

游立綸原任職警專，二○二一年網上流傳一段情色影片，男優的臉雖打馬賽克，但被認出是「警專區隊長」。游否認，自覺受辱而辭職，隨即考上書記官，同年十一月八日任職新北地院家事科。

蔡尚岳二○二一年間從新北市永和里長鄧長安口中得知陳姓老婦死亡，無人繼承遺產，偽造代筆遺囑，讓妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，再找人擔任受遺贈人，辦理土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售變現，賺取一五七八萬餘元。蔡食髓知味而招兵買馬，透過旗下不動產開發公司尋找可詐騙的往生者不動產。

蔡指示員工以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊當案源，透過游立綸、北市警員駱勁達等人確認被繼承人的戶籍資料，再勘察不動產，篩選可詐騙標的。集團找來兼辦文書認證的律師蔡鴻燊認證代筆遺囑聲明書，計有十一起詐領獨居老人遺產案，七件既遂，不法所得共一億四九二五萬元。

新北地院政風室調查，游查調民眾個資案件中，有九件、十六人次無承審法官批示。因新聞大幅報導游涉詐、洩密、貪汙，高院認為他損害公務員名譽及政府信譽，導致民眾不信任他執行職務，將他移送懲戒。

游立綸坦承「一時失慮」，協助昔日警校同學查詢相關個資並收取報酬，但否認參加詐團。游說已知錯，因父母年邁且有妹妹要照顧，請求懲戒法院從輕處分，並出示定期捐助慈善團體的證明。

懲戒法院調查，游立綸二○二二年十月、十一月間查詢劉姓、顏姓死者的戶籍資料，將資料交給駱勁達，駱再轉交蔡尚岳，獲得六萬六千元賄款。

懲戒法院認為游除犯刑事法律，也違反公務員服務法，身為法院書記官，竟替詐欺集團查詢個資還收賄，嚴重破壞司法信譽、助長詐欺。考量游還能坦承違失、有悔意，懲戒法院判撤職並停止任用二年，可上訴。

蔡尚岳集團四十四名被告一審皆有罪，蔡被判十四年徒刑，律師蔡鴻燊因是「依法從事公務人員」，遭重判廿五年，當時聽完判決後淒厲大哭。