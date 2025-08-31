設地籍即時通 防地面師詐騙

早期「地面師」詐騙手法，多鎖定獨居老人或沒有後代的民眾，以假投資等陷阱詐騙後，再說服他們轉移或抵押房產到詐團名下。台北市刑大指出，詐團發現符合獨居、無後代的標的少，騙錢機會不高，現改以話術誘騙一般人以不動產抵押增貸，直接騙走現金。

市刑大指出，早期的地面師是配合律師、公證人、地政單位，合夥騙走被害人房產；但這樣的手法除需要多人配合，還易出現破綻，現在演變為以話術勾引，要求被害人自己去抵押房產增貸，詐團直接拿走現金。一來，可將有風險的工作環節轉嫁到被害人身上，二來，事情若曝光，相關人也可辯稱是被害人自己處理相關手續、嫌疑人未參與，規避可能的刑責。

五十四歲、從事營造事業的陳姓男子，今年六月被誘騙至假投資陷阱，網友聲稱「能賺錢」，群組中由「老師」帶領操作股票投資。詐團要求陳下載指定投資Ａｐｐ操作，並偽造「獲利證據」博取信任，陳依指示多次進行網銀轉帳與現金繳納一千多萬元，初期投資金額有獲利。

陳投資有了信心，對方要求追加資金，更以「必須籌資才能繼續分紅」等理由，讓陳以房屋抵押增貸方式取得資金，再投入三千四百萬元。陳不斷被灌輸「不加碼就是違約」、「帳戶將凍結」等說法，持續投錢，直至家人察覺異常報案，陳已經損失逾五千萬元。

市刑大指出，正規投資不會要求民眾透過房屋增貸或抵押來繼續投資，若有鼓吹「貸款投資、報酬更高」，就是詐騙集團「逼迫加碼」的陷阱，只要提到「投資要加碼、必須貸款、以房抵押才能繼續」，都是高風險詐騙。

警方也表示，為防止房產過戶到陌生人名下，民眾可申請「地籍異動即時通」，房產所有權人和指定的一位可信任親友，可以在不動產發生買賣、贈與、調解移轉、設定抵押貸款等異動時，收到手機簡訊或電子郵件通知。