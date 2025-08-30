僅需付運費？聲稱免費送「鬼滅之刃特典海報」 男被詐騙狂噴20萬元

刑事警察局今天指出，近期電影「鬼滅之刃無限城篇」上映，不少粉絲都想要收藏周邊商品，一名陳姓男子在Threads看到貼文，聲稱能免費贈送「鬼滅之刃特典海報」，僅需支付運費，陳男私訊對方，卻落入詐團話術陷阱，最後竟損失20萬元。

警方說，鬼滅電影掀起一波熱潮，不少粉絲為獲得限量特典而四處尋覓，但詐騙集團也看準這股風潮，利用「贈品交換」、「低價周邊」等噱頭，以買賣交換名義，實際從事詐騙，讓不少想收藏商品的粉絲墜入騙局。

近日，一名鬼滅粉絲陳姓男子在Threads平台上看到一名賣家帳號發布貼文，稱免費贈送「鬼滅之刃特典海報」，僅需支付運費，陳男好奇主動私訊聯繫，對方隨即提供一個「賣貨便」付款連結。陳男依指示支付運費後，對方又謊稱「交易發生錯誤，需開通藍新金流權限」，並提供一名暱稱為「線上客服專員006」的假客服Line帳號，要求陳男進一步認證。

對方在通話中不斷保證「認證金額會退回」，並以電話方式告知匯款帳號。但對方不斷以「認證失敗」為由，不斷催促陳男再次匯款。陳男一度深信對方所言，連續匯出多筆款項，直到帳戶餘額幾乎耗盡，才驚覺遭詐騙並報案，損失金額約20萬元。

刑事局指出，「贈品詐騙」手法已成常見陷阱，歹徒利用消費者追求優惠、收藏心態，誘使民眾一步步落入圈套。常見手法包括以當下流行商品為誘餌，在社群媒體刊登假贈送廣告，吸引點擊與聯繫。

此外還有運費陷阱，則是以假廣告主謊稱需要匯款至指定帳號來支付運費，詐團提供假客服連結，當受害人匯款後，對方謊稱「未收到款項」或「交易異常」，要求加入假客服Line帳號解決問題。

詐團還會以重複認證要求，假客服多次以「帳戶金流認證」、「實名認證」為名，並以「會退還金額」作為保證，持續榨取受害人資金。