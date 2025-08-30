交通罰單詐騙別上當 律師：監理站哪有這麼好心寄電郵
交通罰單詐騙電子郵件氾濫。律師林智群在臉書表示，他收到這種交通罰單信件，內容稱車子罰單要在24小時內繳清。「監理站哪有這麼好心還寄電子郵件給我？而且罰單繳納期限也不可能那麼短」。
他說，上監理站網站確認沒罰單，就知道是詐騙了，「不要點那個信裡面的連結」。其實從寄信的電子郵件信箱是很奇怪的郵件信箱，就可以判斷是詐騙信件了。
針對交通違規罰單的詐騙郵件，公路局過去多次宣導是假訊息，Email實際所載網址不屬於政府機關網址。監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。提醒民眾切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，若收到繳費電子郵件存有疑義，洽各地區監理所站查證。
