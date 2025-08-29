女大生當詐團車手…提出繼續就學規畫要求緩刑免入獄 法院判決曝

趙姓女大生去年上網應徵工讀，加入詐騙集團當車手，到彰化縣向被害人取款時被捕；她以規畫繼續就學，提出學習單、成績單等相關學習等證明為證，如入獄服刑，學業盡毀；彰化地方法院審結，依犯三人以共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月，並科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，趙女加入自稱「方文漢」、「范詩瑤」等人組成的詐欺集團當車手，詐團成員假冒投資老師誘騙陳姓女子與范詩瑤互加LINE好友，再加入「夢想成真G-19」投資群組，又介紹下載「北富銀創」APP，陳女信以為真，去年6月依指示面交20萬元儲值投資，趙女接受方文漢指示假冒北富銀創經辦人到彰化縣取款，再依指示把贓款放在指定車輛底下讓詐團成員拿取，以製造金流斷點。

趙女到台北、台中、桃園向不同被害人取款，詐團分次把酬勞和餐費匯入趙女帳戶，共計獲1萬3479元，趙女最後在彰化縣被捕。在偵查和地方審理時趙女均坦承犯行，但以未來已有充分規畫，將繼續就學，提出學習單、獎狀、成績單、考試及相關學習證明、服務時數證明為證，如入獄服刑將使學業盡毀，影響人生甚鉅，希望判處緩刑。

彰化地院審酌，趙女主動繳交犯罪所得，與被害人達成和解，犯後態度尚可，另審酌去年她僅19歲，年紀尚輕，在此之前無任何前科，因犯罪地點、被害人報案時間不同、偵查查證進度不一，而經分別起訴、審判，致這次審理時另已判決，而本案不符緩刑要件；院方兼衡她自述學歷、工作、家庭狀況及檢察官、被害人所示之刑，並諭知易服勞役的折算標準。