台中破大型水房 萬事通金流幫詐團、博弈洗錢高達52.9億元

台中檢警破獲大型洗錢水房「萬事通金流集團」，抓到出資成立的蔡姓男子及幹部，當中還有名記帳事務所負責人，查出其等和大型詐騙、博弈集團合作，利用第三方支付幫洗贓款、犯罪所得高達52.9億元，偵結依組織、洗錢等罪起訴蔡等一共15人。

檢方起訴指出，蔡男（35歲）2024年5月出資發處洗錢犯罪集團，成立「萬事通金流集團」水房，和多個大型詐欺、博弈集團合作，以名下操控的人頭公司從事不法資金代收代付、銀行圈存解除，及被害人和解業務，從中抽取報酬。

蔡男還會指揮旗下陳姓（40歲）、吳姓（34歲）幹部，並與記帳事務所內負責人共謀，由蔡男以熊吉力公司名義與第三方支付公司簽約，另人頭公司還會開立不實發票、用名下帳戶代收代付詐騙贓款、賭博犯罪所得。

檢方查出，蔡等人將不法所得層層轉匯，進入掌控的人頭公司帳戶，再由成員以現金提領方式移轉，製造金流斷點，以此隱匿、掩飾犯罪所得，其負責洗錢的水房每次從中收取1.3％至3％的手續費。

檢方說，2024年底至今年初，陸續收到全台各地移送蔡男等人涉詐、洗錢案，檢察官潘曉琪指揮調查局、警方等追查，今年4月22日第一波搜索查扣420萬元現金、聲押6人獲准，並向法院聲請扣押2億2332萬元及4筆土地獲准。

今年7月24日第二波搜索，拘提、約談8人到案，查獲萬事通洗錢組織，統計蔡等人利用第三方支付，收、撥款再轉入60多間人頭公司，以製造假交易掩飾金流，前後一共洗錢高達52億9834萬3204元，其中有67人遭詐，損失242萬多元。

檢方認為，蔡男為洗錢水房首謀，惡性重大，其餘幹部、成員助紂為虐，共犯張姓男子還有記帳專業，卻利用專業助長詐騙、洗錢歪風，依組織、加重詐欺、賭博等罪嫌起訴一共15年。