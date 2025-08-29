「罰單未繳」詐騙竟能破解？ Cheap輸入3組神秘數字致頁面崩潰關閉

罰單詐騙氾濫。百萬網紅「Cheap」收到電子郵件指他「罰單未繳」，循著指示進入粗製濫造的盜版監理所網站，他輸入假的身分證字號，自創114歲的人瑞身分，結果畫面顯示「違規不停讓行人」及「紅燈右轉」 ，下一頁就是要求輸入信用卡號，於是他輸入垃圾訊息，最終讓整個頁面關閉。

「Cheap」在臉書表示，他收到「罰單未繳」的通知信，他一看就笑出來，「因為我根本沒車」；循著指示進入一個粗製濫造的盜版監理所網站，「介面大概是高中資訊社的作品，所有的按鈕都不能按」。他胡亂輸入一組身份證字號，生日是民國1年，創了一個114歲的人瑞，結果顯示這個假身分的人瑞「違規不停讓行人」，還「紅燈右轉」 ，而且「管制的制還打錯字」。

他說，下一頁就直接跳出來要求輸入信用卡號，如果真的輸入了，「就會被境外刷卡，拿去刷LV、愛馬仕」。於是他輸入了 「9487」、「4444」、「8787」，送出一大堆垃圾訊息，然後整個頁面崩潰關閉。他提醒，不要隨便點奇怪連結，不要亂輸入個資，「尤其是你的信用卡」。