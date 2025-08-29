男曾涉北市殺警案扮詐團假幣商　嘉院判1年8月

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月間以詐團幣商身分向被害人拿取詐騙金錢，在嘉義市取款2次後被逮，嘉院日前依共同詐欺取財罪嫌，判處1年8月徒刑。可上訴。

檢警表示，11年前在台北市發生一起夜店殺警案，因涉及人數眾多，轟動一時，38歲石男當時也是其中1人。石男去年7月間涉嫌受詐欺集團指示，假冒幣商身分，從台北市南下嘉義，準備向詐騙被害人沈姓男子再次收取現金，被警方逮捕。嘉檢偵結，依加重詐欺罪嫌起訴。

據嘉義地方法院判決書，被害人沈姓男子去年6月間在網路上受到投資虛擬貨幣高報酬誘惑，而點擊投資廣告，詐團成員陸續以Line加為好友並聯繫，詐團先仿冒正當交易所並架設假投資網站取信。

嘉院表示，詐團所架設的假投資網站也會不斷出現會員獲利假象，讓沈男心動準備投資後，詐團再教他創立虛擬錢包，聲稱須買泰達幣後轉入指定錢包才能完成投資，並介紹沈男向Line暱稱「大師兄個人幣商」石男買泰達幣。

詐團慫恿沈男購買泰達幣，分別於去年6月底、7月初以新台幣18萬及5萬元購買，均由石男到嘉義取款。詐團食髓知味，再次鼓吹沈男可向交易所客服申請短線兩倍營利319萬多元，惟需繳納擔保金146萬餘元，沈男才驚覺受騙報警處理。

嘉院審酌石男正值壯年，卻不思循正當途徑獲取金錢，竟加入詐欺集團；參以近年來詐欺犯罪猖獗，造成被害人家破人亡案例屢見不鮮，而不宜再以法定最低度刑開始審酌立法及社會期待。

同時考量石男於警偵時否認犯行，但於審理坦承犯行，雖與被害人達成調解，卻一期均未給付，顯無信用犯後態度，因此，依3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年8月。（編輯：謝雅竹）1140830