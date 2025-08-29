快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

警局也拍BL劇？配合今天七夕情人節，屏東縣警察局推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，劇情包括網路購物、假冒公署、假投資、操作ATM等詐騙，劇中兩名主角都是男生，曖昧互動充滿愛心泡泡，讓網友驚呼「警局也拍BL劇？」

屏東縣政府警察局在七夕情人節推出的反詐宣導短片，以「沒有情人沒關係，警方永遠都在」為主題，把浪漫氛圍轉化成堅定的守護力量。邀請兩名到警局工讀的大學生拍影片，呼籲民眾一起防詐，「就算愛情不到，但警方的守護永遠不會缺席。」

特別的是，兩名主角都是男大學生，利用暑假到警局工讀，由就讀逢甲大學的李侑叡飾演刑警，南台科大的林欽凱飾演被害人。每當被害人要被騙時，刑警就會出面制止，拯救被害人，此時就會泡出紫色的愛心泡泡，搭配韓劇「來自星星的你」主題曲「My Destiny」，浪漫度爆表。

縣警局也提醒，「浪漫七夕空氣裡充滿粉紅氛圍，但詐騙集團卻悄悄在角落埋伏，趁著人心柔軟時下手。」網友直呼「這夠腐！」「警察局也太跟得上時代了吧，竟拍BL劇？」「反詐同時宣導性平」。

警察局長甘炎民除了祝大家情人節快樂，也提醒詐騙手法百百種，假投資、解除分期付款、假冒機關、一頁式購物等，一定要小心查證。另網路上出現的愛情，可能是假情假意的詐騙，一不小心就會讓人傾家蕩產、人財兩失。而遇到詐騙不要驚慌，要馬上報警尋求幫助。

屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供
屏東縣警察局七夕推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，BL劇情讓網友驚呼「也太腐！」圖／縣警局提供

七夕 情人節 詐騙集團

延伸閱讀

寶可夢快閃店七夕進駐「新光三越台南小北門店」！首次原創周邊1次收藏

傳秘戀小8歲林秉聖！蔡尚樺七夕首發聲

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

相關新聞

影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」

警局也拍BL劇？配合今天七夕情人節，屏東縣警察局推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，劇情包括網路購物、假冒...

影／女應徵兼職救病母 詐團面試拿百萬假鈔「忠誠測試」遇警栽了

尹姓女子任職髮型設計師，因母親生病想兼職賺外快，上網應徵收取匯兌水錢的業務員；她這個月25日在台北市瑞安街接受「求職面試...

影／假檢警詐富家千金近800萬 警跟監逮車手和監控手保住220萬

彰化縣員林警分局宣導打詐有成效，員警接獲線報有車手，跟蹤到芬園鄉，看見被害女子面交現金給車手，又看見不遠處1名疑似監控手...

詐騙高達6億！「鉛包金」私運柬埔寨洗錢 4羈押1交保

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，查出詐團將贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾3...

詐團車手第一次落網獲釋繼續當5次車手 法院認惡性重大判決曝

台中市林姓男子當詐騙集團車手，被捕獲釋後立刻與同一詐團上手聯繫，南來北往到處收款，直到去年11月被逮捕，檢方聲押獲准才沒...

桃園警銀為民眾守住逾1961萬辛苦錢 張善政：人人都要有防詐意識

桃園市長張善政昨（27）日上午主持市政會議，頒發「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀，表揚9名金融機構從業人員及5名員警，成功攔阻詐騙總額1961萬餘元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。