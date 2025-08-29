聽新聞
0:00 / 0:00
影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」
警局也拍BL劇？配合今天七夕情人節，屏東縣警察局推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，劇情包括網路購物、假冒公署、假投資、操作ATM等詐騙，劇中兩名主角都是男生，曖昧互動充滿愛心泡泡，讓網友驚呼「警局也拍BL劇？」
屏東縣政府警察局在七夕情人節推出的反詐宣導短片，以「沒有情人沒關係，警方永遠都在」為主題，把浪漫氛圍轉化成堅定的守護力量。邀請兩名到警局工讀的大學生拍影片，呼籲民眾一起防詐，「就算愛情不到，但警方的守護永遠不會缺席。」
特別的是，兩名主角都是男大學生，利用暑假到警局工讀，由就讀逢甲大學的李侑叡飾演刑警，南台科大的林欽凱飾演被害人。每當被害人要被騙時，刑警就會出面制止，拯救被害人，此時就會泡出紫色的愛心泡泡，搭配韓劇「來自星星的你」主題曲「My Destiny」，浪漫度爆表。
縣警局也提醒，「浪漫七夕空氣裡充滿粉紅氛圍，但詐騙集團卻悄悄在角落埋伏，趁著人心柔軟時下手。」網友直呼「這夠腐！」「警察局也太跟得上時代了吧，竟拍BL劇？」「反詐同時宣導性平」。
警察局長甘炎民除了祝大家情人節快樂，也提醒詐騙手法百百種，假投資、解除分期付款、假冒機關、一頁式購物等，一定要小心查證。另網路上出現的愛情，可能是假情假意的詐騙，一不小心就會讓人傾家蕩產、人財兩失。而遇到詐騙不要驚慌，要馬上報警尋求幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言