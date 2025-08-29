影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」

警局也拍BL劇？配合今天七夕情人節，屏東縣警察局推出創意反詐影片「沒有情人沒關係，警方永遠都在」，劇情包括網路購物、假冒公署、假投資、操作ATM等詐騙，劇中兩名主角都是男生，曖昧互動充滿愛心泡泡，讓網友驚呼「警局也拍BL劇？」

屏東縣政府警察局在七夕情人節推出的反詐宣導短片，以「沒有情人沒關係，警方永遠都在」為主題，把浪漫氛圍轉化成堅定的守護力量。邀請兩名到警局工讀的大學生拍影片，呼籲民眾一起防詐，「就算愛情不到，但警方的守護永遠不會缺席。」

特別的是，兩名主角都是男大學生，利用暑假到警局工讀，由就讀逢甲大學的李侑叡飾演刑警，南台科大的林欽凱飾演被害人。每當被害人要被騙時，刑警就會出面制止，拯救被害人，此時就會泡出紫色的愛心泡泡，搭配韓劇「來自星星的你」主題曲「My Destiny」，浪漫度爆表。

縣警局也提醒，「浪漫七夕空氣裡充滿粉紅氛圍，但詐騙集團卻悄悄在角落埋伏，趁著人心柔軟時下手。」網友直呼「這夠腐！」「警察局也太跟得上時代了吧，竟拍BL劇？」「反詐同時宣導性平」。