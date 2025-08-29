影／女應徵兼職救病母 詐團面試拿百萬假鈔「忠誠測試」遇警栽了

尹姓女子任職髮型設計師，因母親生病想兼職賺外快，上網應徵收取匯兌水錢的業務員；她這個月25日在台北市瑞安街接受「求職面試」，卻不知是詐團應徵車手的「忠誠」測試，詐團當街將一個裝有只含一張千元真鈔的一百萬元假鈔袋子交付尹女，想看她會否心動「黑吃黑」，不料「面試」過程遭瑞安街派出所警員發現異狀，上前盤查後逮捕詐團「面試官」。

台北市大安分局瑞安街派出所員警，25日下午2時許執行勤區查察勤務時，發現路邊一名男子形跡可疑，疑似為詐騙集團車手正在交付贓款，立即在現場埋伏觀察並通報警網支援。

警方埋伏時發現，年輕男子與一名女子接觸，將藍色袋子交付給對方後快步離去，員警立即上前盤查女子，尹姓女子說她正在應徵收取匯兌水錢的兼職工作，警方檢視袋子發現大量鈔票，立即意識到男子身分可疑，可能是詐騙集團，馬上追緝對方。

警方在瑞安街巷弄發現男子，員警上前表明身分後，男子立即轉身逃逸，但仍遭警方壓制逮捕。

警方發現被逮捕的31歲曹姓男子，是詐騙集團車手，尹女以為自己在應徵負責收取水錢的正當兼職工作，但其實是詐團以「求職面試」為名誘騙，要誆騙尹女當收款車手，曹嫌當天應集團派遣，測試尹女能否依指示行動，兩人交付的藍色袋子內，裝有新台幣100萬元為誘餌，但其中99萬9千元為假鈔，僅1千元為真鈔，目的就是要看尹女是否會私吞。