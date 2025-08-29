影／假檢警詐富家千金近800萬 警跟監逮車手和監控手保住220萬

彰化縣員林警分局宣導打詐有成效，員警接獲線報有車手，跟蹤到芬園鄉，看見被害女子面交現金給車手，又看見不遠處1名疑似監控手外盯著面交過程，員警逮捕車手和監控手，發現一地毒品殘渣，帶回詢問後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害條例移送偵辦。

據了解，員林市一名企業千金多日前接到電話，對方自稱警察，口氣嚴厲說查獲她涉及洗錢防制法，接著「檢察官」來電稱必須監控她的金融帳戶以洗清嫌疑，這名企業千金平日投資理財，被假檢警通知個人帳戶涉及洗錢，十分緊張，立刻配合「調查」，約定面交各帳戶存款給「檢警」監管。

員林警分局萬年派出所接獲線報，1名疑似車手的男子（夏姓，約30多歲）在員林大道搭計程車，員警立刻出動追蹤，直到芬園鄉風雨球場，看見車手下車向一名女子收取現金，又看見在30公尺外一名男子（郭姓，約30多歲）目不轉睛盯著面交過程，員警下車分別逮捕收完款的車手和監控手，查扣面交現金220萬元、偽造檢警證件、手機等物證，另發現監控手站立的地方有使用過的K他命殘渣盤，即一併帶回。

警詢後得知，被害女子誤信「假檢警」半帶恐嚇的話術，已分三次交付合計570萬元，幸好警方攔詐220萬元，保住她的血汗錢。夏姓車手、郭姓監控手是現行犯，被依法被移送。

員林警分局長洪再德今表示，「檢警辦案，偵查不公開」、「帳戶涉及洗錢，必須監管」是詐騙集團常見的詐騙手法，要求被害人交付現金或轉帳到指定個人帳戶，這些都是詐騙；警分局強調，檢警絕不會以任何理由向民眾收取現金，若面臨「檢警」要求交付現金接受監控，務必撥打165或110詢問警方。