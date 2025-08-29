詐騙高達6億！「鉛包金」私運柬埔寨洗錢 4羈押1交保

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，查出詐團將贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金；台北地檢署前天指揮刑事局溯源破黃金溶合加工廠，拘提14人到案，檢察官陳玟瑾訊後認有串滅證及逃亡之虞，聲押禁見8人，台地地院今凌晨裁定4人羈押、1人交保、3人飭回。

遭羈押的者分別是詐團端黃金包裹管理者王幃犇、加工廠管理人辛宗哲、成員郭士銘、李志勝；會計黃偲涵10萬交保；從事貿易的辛宗哲胞兄辛宗信、詐團車手頭沈揚庭、當鋪成員謝旻學當庭飭回。

刑事局電信偵查大隊今年1月搜索詐團水房據點，發現詐團收到被害人現金或虛擬貨幣贓款後，沈揚庭指示車手至配合的當鋪，透過謝旻學將贓款轉換為黃金，黃金接著會運往台南加工廠，由辛宗哲指揮監管，將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，最後利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢。

檢警蒐證半年，確認詐團李姓成員走私黃金模式，6月9日先攔截另名陳姓成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，裡頭包含2塊鉛合金門擋。警方隔天再搜索、查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約1公斤），另在陳男處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，又發現12塊黃金，共計查扣金條24公斤。

警方根據6月10日台銀牌價每公克3226元換算，扣案的24塊金條價值高達7742萬元，等同5間銀樓的黃金儲備量，數量相當可觀。專案小組經過2個月溯源，發現製作鉛合金包覆黃金的「中繼站」位於台南，27日由檢察官陳玟瑾指揮刑事局、新北刑大搜索拘提王幃犇等14人到案。