聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙高達6億！「鉛包金」私運柬埔寨洗錢 4羈押1交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，查出詐團贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金；台北地檢署前天指揮刑事局溯源破黃金溶合加工廠，拘提14人到案，檢察官陳玟瑾訊後認有串滅證及逃亡之虞，聲押禁見8人，台地地院今凌晨裁定4人羈押、1人交保、3人飭回。

遭羈押的者分別是詐團端黃金包裹管理者王幃犇、加工廠管理人辛宗哲、成員郭士銘、李志勝；會計黃偲涵10萬交保；從事貿易的辛宗哲胞兄辛宗信、詐團車手頭沈揚庭、當鋪成員謝旻學當庭飭回。

刑事局電信偵查大隊今年1月搜索詐團水房據點，發現詐團收到被害人現金或虛擬貨幣贓款後，沈揚庭指示車手至配合的當鋪，透過謝旻學將贓款轉換為黃金，黃金接著會運往台南加工廠，由辛宗哲指揮監管，將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，最後利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢。

檢警蒐證半年，確認詐團李姓成員走私黃金模式，6月9日先攔截另名陳姓成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，裡頭包含2塊鉛合金門擋。警方隔天再搜索、查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約1公斤），另在陳男處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，又發現12塊黃金，共計查扣金條24公斤。

警方根據6月10日台銀牌價每公克3226元換算，扣案的24塊金條價值高達7742萬元，等同5間銀樓的黃金儲備量，數量相當可觀。專案小組經過2個月溯源，發現製作鉛合金包覆黃金的「中繼站」位於台南，27日由檢察官陳玟瑾指揮刑事局、新北刑大搜索拘提王幃犇等14人到案。

其他詐團成員羅國壎200萬交保，林釋本、王子昌等人各20萬交保；刑事局統計，全案總計有170人受害，詐騙金額高達6億元。

女會計黃偲涵遭檢方聲押，法院裁定10萬交保。記者張宏業／攝影
女會計黃偲涵遭檢方聲押，法院裁定10萬交保。記者張宏業／攝影

黃金 詐團 贓款 柬埔寨

延伸閱讀

詐團車手第一次落網獲釋繼續當5次車手 法院認惡性重大判決曝

花蓮消防救護雲端系統 醫師線上診斷搶黃金急救

大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人

詐團洗贓款！買黃金偽鉛塊門擋出口 檢警溯源破台南加工廠…8人聲押

相關新聞

詐騙高達6億！「鉛包金」私運柬埔寨洗錢 4羈押1交保

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，查出詐團將贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾3...

影／女應徵兼職救病母 詐團面試拿百萬假鈔「忠誠測試」遇警栽了

尹姓女子任職髮型設計師，因母親生病想兼職賺外快，上網應徵收取匯兌水錢的業務員；她這個月25日在台北市瑞安街接受「求職面試...

影／假檢警詐富家千金近800萬 警跟監逮車手和監控手保住220萬

彰化縣員林警分局宣導打詐有成效，員警接獲線報有車手，跟蹤到芬園鄉，看見被害女子面交現金給車手，又看見不遠處1名疑似監控手...

詐團車手第一次落網獲釋繼續當5次車手 法院認惡性重大判決曝

台中市林姓男子當詐騙集團車手，被捕獲釋後立刻與同一詐團上手聯繫，南來北往到處收款，直到去年11月被逮捕，檢方聲押獲准才沒...

桃園警銀為民眾守住逾1961萬辛苦錢 張善政：人人都要有防詐意識

桃園市長張善政昨（27）日上午主持市政會議，頒發「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀，表揚9名金融機構從業人員及5名員警，成功攔阻詐騙總額1961萬餘元。

女子險誤信假補助詐騙廣告 潭北警以篤定語氣成功阻詐

台中潭子1位廖姓女子日前在網路上看到宣稱「政府發放補助金」的廣告，誤以為可免費申請，點擊連結並加入後，客服要求提供個人證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。