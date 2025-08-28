快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

詐團車手第一次落網獲釋繼續當5次車手 法院認惡性重大判決曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市林姓男子當詐騙集團車手，被捕獲釋後立刻與同一詐團上手聯繫，南來北往到處收款，直到去年11月被逮捕，檢方聲押獲准才沒繼續犯罪。彰化地方法院審結，認為惡性甚為重大，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。

判決書指出，30多歲林男去年10月間加入TELEGRAM暱稱「薛霸」、「薛仁」等人成的詐欺集團，擔任假冒投資公司員工，出面與被害人交涉、收取款項的車手工作。去年鹿港鎮一名尤姓男子上網看到詐團在臉書投放的投資廣告，加入LINE後與詐團成員聊天，尤男表達願意學習投資的意願，一名自稱「林嘉馨」的詐團成員提供「雲智友」APP，佯稱可投資獲利。

尤男信以為真，同意交付42萬元，詐團指示一名成員到台中市某超商，把偽造的法銀巴黎證券投顧顧問股份有限公司台灣證券分公司的聲明書、開戶同意書、電子存摺存入憑條，及「陳立強」、林男大頭照的資料，以TELEGRAM傳送到詐團工作群組，由林男10月21日在超商列印出來，同日搭計程車到鹿港鎮某宮廟前向尤男收款，但尤男事前已察覺不對勁而報警，警方當場逮捕林男。

彰化地院審酌，林男在鹿港鎮被當場逮捕，獲釋後立刻與同一詐團上手聯繫，10月28日到新北、10月30日到北市、11月6日到內湖、11月7日到苗栗、11月14日又到彰化，並在彰化以現行犯被逮捕後經判定霸押才沒繼續犯罪，短時間內多次犯罪足見絲毫不思悔改，主觀惡性甚為重大，如不予以嚴懲無法知所警惕，再考量他均自白不諱，及自承學歷、家庭尃況等一切情況，量處如主文所示之刑。

林姓男子當詐騙集團車手第一次被逮，獲釋後立刻與同一詐團聯繫繼續當車手收款，彰化地方法院判處有期徒刑1年8月。記者簡慧珍／攝影
林姓男子當詐騙集團車手第一次被逮，獲釋後立刻與同一詐團聯繫繼續當車手收款，彰化地方法院判處有期徒刑1年8月。記者簡慧珍／攝影

詐團 彰化 鹿港

延伸閱讀

56歲槍手殺害2警逃入叢林 澳洲警方：落網前絕不罷休

大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人

詐團洗贓款！買黃金偽鉛塊門擋出口 檢警溯源破台南加工廠…8人聲押

買兇殺女婿！男子不滿21歲女兒嫁70歲老翁 殺手逃東莞28年後落網

相關新聞

詐團車手第一次落網獲釋繼續當5次車手 法院認惡性重大判決曝

台中市林姓男子當詐騙集團車手，被捕獲釋後立刻與同一詐團上手聯繫，南來北往到處收款，直到去年11月被逮捕，檢方聲押獲准才沒...

桃園警銀為民眾守住逾1961萬辛苦錢 張善政：人人都要有防詐意識

桃園市長張善政昨（27）日上午主持市政會議，頒發「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀，表揚9名金融機構從業人員及5名員警，成功攔阻詐騙總額1961萬餘元。

女子險誤信假補助詐騙廣告 潭北警以篤定語氣成功阻詐

台中潭子1位廖姓女子日前在網路上看到宣稱「政府發放補助金」的廣告，誤以為可免費申請，點擊連結並加入後，客服要求提供個人證...

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款...

詐8億！黑幫神鬼會計師專買停業公司供詐團洗錢

四海幫海鐵堂幹部「神鬼會計師」王姓男子涉成立卅七間人頭公司，開金融帳戶供詐騙贓款匯入，今年初落網羈押；刑事局再查出他收購...

生前米契約計畫 捐款做公益每月送米有警政署公文為證？警：詐團冒用

61歲蔡姓婦人誤信朋友介紹的「生前米契約計畫」，以為配合捐款做公益，每個月都能收到米，死後還能有師兄師姐幫忙送經辦喪禮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。