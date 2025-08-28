桃園市長張善政頒發「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（27）日上午主持市政會議，頒發「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀，表揚9名金融機構從業人員及5名員警，成功攔阻詐騙總額1961萬餘元。張善政表示，詐騙手法日新月異，防不勝防，務必要時刻保持警覺，不可心存僥倖，同時也呼籲市民遇有可疑電話，務必冷靜應對、即時查證、切勿提供個人資料，並提醒親友共同防範，才能有效降低被害風險，守護自身財產安全。

張善政強調，詐騙事件已非少數個案，每一位市民都有可能成為詐騙目標，因此必須提高防詐意識。感謝第一線金融從業人員與警察同仁長期以來在防詐工作上的努力與協助，並肯定市府地政事務所人員積極配合與查證，避免民眾受騙。

警察局表示，詐騙手法日益翻新，市府除了加強民眾防詐意識宣導外，金融機構現場的即時應變也扮演關鍵角色。桃園市警局與轄內各金融機構共組「打詐桃園隊」，不僅積極推動防詐宣導，更與金融機構行員保持緊密聯繫，當行員發現民眾提領或匯款理由異常時，能即時通報警方，讓員警迅速趕抵現場，攔阻詐騙行為，成功協助民眾守住血汗錢，避免可能財產損失。

市府補充，「桃園市114年7月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」分別為台北富邦商業銀行中壢分行襄理黃玉芬、專員張宜芯、台北富邦商業銀行中平分行襄理許方齡、林容瑜、元大商業銀行林口分行襄理郭若盈、國泰世華商業銀行林口分行專員邱宇彤、襄理白貴甄、中華郵政股份有限公司桃園成功路郵局儲匯工作員朱美麗、襄理李淑綿，以及中壢分局警員田軒瑜、宋華瑜、龜山分局警員吳宗哲、蕭安志、桃園分局警員李治緯。

桃園市長張善政。聯合報系資料照

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警銀為民眾守住逾1961萬辛苦錢 張善政：人人都要有防詐意識