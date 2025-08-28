女子險誤信假補助詐騙廣告 潭北警以篤定語氣成功阻詐

台中潭子1位廖姓女子日前在網路上看到宣稱「政府發放補助金」的廣告，誤以為可免費申請，點擊連結並加入後，客服要求提供個人證件及銀行帳戶資料以進行審核，正當廖女準備依指示操作時，姊姊察覺情況有異，立刻帶著妹妹前往大雅分局潭北派出所求助，員警一眼識破詐騙手法，以「這百分之三百是騙人！」的篤定語氣成功說服女子，阻止女子進一步受害。

大雅分局指出，潭北派出所警員日前執勤時，遇1位廖姓小姐帶著妹妹上門報案，說39歲的妹妹疑似遭到了網路詐騙，趨前了解後，才知道廖女是在臉書上看到一則廣告，內容宣稱政府推出補助政策，凡年滿20歲的國民皆可申請，且不限行業與職業，廖女信以為真就點擊連結後加入「顧問公司」LINE帳號，卻遇到對方要求上傳身分證件與銀行帳戶資料以進行「後端審核」。

廖女的姊姊察覺妹妹可能是陷入詐騙陷阱，立即帶她前往派出所諮詢，員警判斷廖小姐是遇到了典型「假補助」詐騙，就向姊妹花說明，這是現在詐騙集團常見的犯罪手法，同時上網查詢相關案例供其參考，並堅定的語氣強調「這百分之三百是騙人的！」廖女這才驚覺自己遭遇詐騙，在警方協助下成功化解危機，避免財產損失。