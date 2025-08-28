詐8億！黑幫神鬼會計師專買停業公司供詐團洗錢

四海幫海鐵堂幹部「神鬼會計師」王姓男子涉成立卅七間人頭公司，開金融帳戶供詐騙贓款匯入，今年初落網羈押；刑事局再查出他收購已停業公司帳戶，向六十四人騙走近八億元，查獲王等廿四人依組織犯罪防制條例等移送，檢方聲押三名幹部獲准。

警方調查，五十七歲王姓男子曾從事會計相關工作，自稱中興大學畢業、有會計師執照，他成立會計師事務所，有投顧公司總經理身分，遊走政商圈與銀行交好，二○二○年被查獲掏空其他公司。

王在中部成立卅七間人頭公司，以公司匯款掩飾詐騙集團金流，派員工臨櫃提領，躲避銀行關懷提問，半年洗錢廿五億元；刑事局偵一大隊今年初查獲王等十九人，檢方聲押禁見王獲准。

刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐欺案，查出王另組水房，由同夥在網路工商登記系統比對停業但仍存在的公司，以卅至五十萬元收購帳戶，提供詐團使用，以公司款項掩飾，安排車手臨櫃提領。

警方清查，六十四人被騙近八億元，其中新北市一名七旬婦人以理財致富，被詐團誘騙投資股票，損失逾二億元，刑事局詐欺防制諮詢小組發現帳戶金流異狀，婦人兒子接獲警方聯繫才知母親受騙。

刑事局今年五月至上月在台北、台中市等地四波行動，借詢、拘提王等廿四人，查扣一六○○萬元，依組織、洗錢防制法、加重詐欺罪移送。