聽新聞
0:00 / 0:00

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，查扣現金及相關證物。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，查扣現金及相關證物。記者潘奕言／攝影
詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款，影響校內治安甚巨。今年4月起警方與校方聯手打詐，已在大學內逮捕17名詐團成員。

屏縣警方透過監控與分析，發現大學校園及周邊的ATM今年4、5月起常有詐團車手密集提款，4月157筆、5月390筆。警方因此攜手大學校院啟動跨區聯防，建立快速通報機制，鎖定黃姓嫌犯為首的詐團發起5波行動，共在校園逮捕17名車手與詐團幹部，查扣現金51萬元及汽車、提款卡、手機、筆電等證物，11人遭收押。

警方特別點出屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學3校因接近交流道，方便詐團提款後迅速逃離，成為詐團滲入目標。屏東縣警察局長甘炎民說，校園建置的ATM地點開闊，加上大學自治下，警方進入校園有限制，被詐團視為車手提款熱點。

美和科大校內有3台ATM，校長王建臺說，4、5月間校安人員發現有不明人士大量且密集提款，立即通報警方，順利逮到詐團成員，6月起就沒有相關案件。學校擔心被退學的東南亞學生被詐團吸收，將與警方持續合作打詐。

屏東大學校長陳永森表示，學校日前接獲警方通報，校內疑有車手正在提領贓款，校安中心當下與警方聯手查獲嫌犯；後續會強化合作機制，保護學生不被詐團吸收。

屏縣警局表示，經加強查緝，校園ATM車手提領數已明顯減少，全縣車手提領數也從5月1816件，至7月減為62件，警方鼓勵民眾主動檢舉，協助警方成功逮捕者，依規定最高可核發1萬元獎金，籲全民一起把詐團趕出校園。

詐團 詐騙集團

延伸閱讀

詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

「神鬼會計師」收購公司帳戶供詐團使用 半年騙走近8億

岳母示警女兒遇詐騙購買泰達幣 他「罵」醒妻子但百萬元已進詐團口袋

警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

相關新聞

屏東3大學ATM淪詐團提款最愛 警收網逮17人

詐騙集團無孔不入，屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有所限制，由車手滲入校園，密集在各大專院校內的ATM提款...

詐8億！黑幫神鬼會計師專買停業公司供詐團洗錢

四海幫海鐵堂幹部「神鬼會計師」王姓男子涉成立卅七間人頭公司，開金融帳戶供詐騙贓款匯入，今年初落網羈押；刑事局再查出他收購...

生前米契約計畫 捐款做公益每月送米有警政署公文為證？警一眼識破

61歲蔡姓婦人誤信朋友介紹的「生前米契約計畫」，以為配合捐款做公益，每個月都能收到米，死後還能有師兄師姐幫忙送經辦喪禮，...

「分析師」內線消息買台泥股票必賺 警送回20萬元婦人才知被詐

彰化縣田中警分局田中派出所巡邏警網，日前發現一名女背包客準備搭Uber離去，當地不是田中旅遊景點，員警感到可疑即停車攔檢...

詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

詐騙手法再翻新。台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破...

「神鬼會計師」收購公司帳戶供詐團使用 半年騙走近8億

隸屬四海幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子，涉嫌勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。