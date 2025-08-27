台灣Pay遭停用 財金公司3點說明盼高鐵銀行共同防詐

快訊

中央社／ 台北27日電

詐騙集團利用高鐵退票機制洗錢，因涉及行動支付台灣Pay，為了避免外界誤解，財金公司今天發布新聞稿做出3點說明，並強調台灣Pay有完善且嚴謹的付款及退款機制，此案是因高鐵現金返還衍生的個案，請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，虎尾警分局今年6月26日接獲檢舉，發現一名馬來西亞籍陳姓男子（42歲）在高鐵雲林站異常大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑。

高鐵公司在案發後，立即在官網張貼公告，暫停網路訂票系統的掃碼支付功能，系統優化期間無法使用台灣Pay付款，請旅客改用信用卡線上付款。

詐騙集團涉嫌利用台灣Pay產生高鐵付款QR Code，再以大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，案關台灣Pay防詐機制，財金公司今天特別發布新聞稿，做出3點說明。

第一，此案是詐騙集團利用高鐵公司提供民眾以台灣Pay付款購票，退票時卻以現金返還所衍生的個案。

第二，台灣Pay有完善且嚴謹的付款及退款機制，交易完成後，特約商店如果有退款需要，應透過收單銀行提供的退款交易辦理，將相關款項即時退回至民眾原扣款帳戶，以防阻詐騙。

第三，為了保障民眾權益及防制詐騙，高鐵公司及收單銀行在相關機制未改正前，採取必要措施，先行暫停服務，以避免此類事件再度發生。

財金公司也說，請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙，保障民眾使用行動支付購票的安全、便捷與相關權利。

洗錢 高鐵 台灣 詐騙集團

相關新聞

生前米契約計畫 捐款做公益每月送米有警政署公文為證？警一眼識破

61歲蔡姓婦人誤信朋友介紹的「生前米契約計畫」，以為配合捐款做公益，每個月都能收到米，死後還能有師兄師姐幫忙送經辦喪禮，...

「分析師」內線消息買台泥股票必賺 警送回20萬元婦人才知被詐

彰化縣田中警分局田中派出所巡邏警網，日前發現一名女背包客準備搭Uber離去，當地不是田中旅遊景點，員警感到可疑即停車攔檢...

詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

詐騙手法再翻新。台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破...

「神鬼會計師」收購公司帳戶供詐團使用 半年騙走近8億

隸屬四海幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子，涉嫌勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助...

投資詐騙…71歲老車手再度落網 身懷280萬元自曝「已做好幾單」

彰化縣吳姓女子從事建築業，在網路結識網友聲稱可以幫忙介紹工程，聯絡多次後改口說介紹投資泰達幣，賺錢比做工程還快，吳女心動...

岳母示警女兒遇詐騙購買泰達幣 他「罵」醒妻子但百萬元已進詐團口袋

基隆市警局今公布7月「打詐儀表板」資訊，財損超過1億元，以「假投資」居首。1名男子現身說法，指他太太輕信臉書廣告，下載A...

