台灣Pay遭停用 財金公司3點說明盼高鐵銀行共同防詐

詐騙集團利用高鐵退票機制洗錢，因涉及行動支付台灣Pay，為了避免外界誤解，財金公司今天發布新聞稿做出3點說明，並強調台灣Pay有完善且嚴謹的付款及退款機制，此案是因高鐵現金返還衍生的個案，請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，虎尾警分局今年6月26日接獲檢舉，發現一名馬來西亞籍陳姓男子（42歲）在高鐵雲林站異常大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑。

高鐵公司在案發後，立即在官網張貼公告，暫停網路訂票系統的掃碼支付功能，系統優化期間無法使用台灣Pay付款，請旅客改用信用卡線上付款。

詐騙集團涉嫌利用台灣Pay產生高鐵付款QR Code，再以大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，案關台灣Pay防詐機制，財金公司今天特別發布新聞稿，做出3點說明。

第一，此案是詐騙集團利用高鐵公司提供民眾以台灣Pay付款購票，退票時卻以現金返還所衍生的個案。

第二，台灣Pay有完善且嚴謹的付款及退款機制，交易完成後，特約商店如果有退款需要，應透過收單銀行提供的退款交易辦理，將相關款項即時退回至民眾原扣款帳戶，以防阻詐騙。

第三，為了保障民眾權益及防制詐騙，高鐵公司及收單銀行在相關機制未改正前，採取必要措施，先行暫停服務，以避免此類事件再度發生。

財金公司也說，請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙，保障民眾使用行動支付購票的安全、便捷與相關權利。