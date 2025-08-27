生前米契約計畫 捐款做公益每月送米有警政署公文為證？警一眼識破

61歲蔡姓婦人誤信朋友介紹的「生前米契約計畫」，以為配合捐款做公益，每個月都能收到米，死後還能有師兄師姐幫忙送經辦喪禮，對方甚至有警政署公文證明是企業帳戶，非警示證明，昨天前往銀行要匯款26萬8千元；經警員到場觀切，一眼識是破假公文。

蔡姓婦人昨天下午2時許前往台灣銀行安和分行，表示要匯款26萬8千元，行員關懷詢問，婦人僅表示是公益捐款，希望行員盡快處理；行員擔心她受騙，通報轄區台南市警第三分局安順派出所，警員王存華、吳奕坤趕往，經詢問後蔡婦拿出一張公文，聲稱她沒有被騙。

蔡婦表示，在朋友介紹下參加所謂「生前米契約計畫」，意即買生前契約送米，只要配合捐款做公益，每個月都會收到12公斤米，過世時還會有師兄師姐幫忙誦經辦喪禮；對方還有出示寫著來自警政署的公文，上面說明「並無設定警示」，表示他們是正常的企業帳號。

員警查看蔡婦出示的公文，發現格式錯誤百出，明顯為詐騙集團自證清白假公文；員警告知，這是詐騙集團在民眾防詐意識普遍提高的狀況下，異想天開地偽造公文，藉此取信民眾，完成詐騙目的，員警也搜尋過去網路類似案例，出示給蔡婦看。