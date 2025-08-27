「分析師」內線消息買台泥股票必賺 警送回20萬元婦人才知被詐
彰化縣田中警分局田中派出所巡邏警網，日前發現一名女背包客準備搭Uber離去，當地不是田中旅遊景點，員警感到可疑即停車攔檢，女背包客神情慌張，在員警追問下坦承「來收錢」，20萬元現金被送回被害人住家，被害婦人才知被詐騙。
據了解，被害婦人平常就有投資理財習慣，在網路臉書社群認識一名自稱是投資股票的分析師，透露有內線，某日買台泥股票一定獲利，被害婦人信以為真，與分析師約在住家面交20萬元。分析師派一名理專到宅收錢，交給被害婦人一張「股票（台泥）轉讓過戶通知書」及投資股份有限公司收據後離開。
田中派出所巡邏警網在路邊看見女背包客（詐團理專），正準備搭Uber離去，因當地在田中鎮的非市區，沒旅遊景點，女背包客穿著時尚又戴著耳機，不像自由行遊客，派出所長所長許翰綸、副所長鄭旭晃、警員高智新上前盤查，女背包客緊張，對員警盤問支吾其詞，最後坦承來面交收款，帶回詢問後依詐欺、洗錢防制法案移送偵辦。警方把20萬元送回被害人住家，她才驚覺遭詐。
田中警分局長林鼎超今表示，詐團常用「投資股票」、「高額獲利」等宣傳名詞誘騙民眾面交現金或轉帳，民眾如接獲陌生人的投資邀約或要求面交現金，可先撥打165反詐騙專線或向當地警察機關諮詢，避免被詐。
