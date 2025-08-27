詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金
詐騙手法再翻新。台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破假公文，讓蔡婦免於被騙新台幣26萬8000元。
台南市警局第三分局今天告訴中央社記者，61歲蔡婦昨天下午前往安南區某家銀行臨櫃匯款，當下告知是公益捐款，行員驚覺有異報警，警方隨即趕到查詢。
面對警方詢問，蔡婦說，她在網友介紹下參加「生前米契約計畫」，款項做為公益捐款使用。蔡婦更出示詐騙集團傳來公文圖片，自證帳戶未被警示。但警方一眼識破這張自證清白公文，公文格式錯誤百出，明顯是假公文真詐騙。
警方表示，在社會大眾防詐意識普遍提高狀況下，詐騙集團異想天開偽造公務機關公文，藉此取信民眾，完成詐騙目的。蔡婦行善卻落入詐騙陷阱，幸未被詐騙集團得逞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言