詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

中央社／ 台南27日電

詐騙手法再翻新。台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破假公文，讓蔡婦免於被騙新台幣26萬8000元。

台南市警局第三分局今天告訴中央社記者，61歲蔡婦昨天下午前往安南區某家銀行臨櫃匯款，當下告知是公益捐款，行員驚覺有異報警，警方隨即趕到查詢。

面對警方詢問，蔡婦說，她在網友介紹下參加「生前米契約計畫」，款項做為公益捐款使用。蔡婦更出示詐騙集團傳來公文圖片，自證帳戶未被警示。但警方一眼識破這張自證清白公文，公文格式錯誤百出，明顯是假公文真詐騙。

警方表示，在社會大眾防詐意識普遍提高狀況下，詐騙集團異想天開偽造公務機關公文，藉此取信民眾，完成詐騙目的。蔡婦行善卻落入詐騙陷阱，幸未被詐騙集團得逞。

台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破假公文，讓蔡婦免於被騙新台幣26萬8000元。示意圖／AI生成
台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破假公文，讓蔡婦免於被騙新台幣26萬8000元。示意圖／AI生成

