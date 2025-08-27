詐團假公文證明帳戶未被警示 台南婦行善險失金

詐騙手法再翻新。台南市蔡姓婦女在網友介紹下公益捐款，詐騙集團還傳來公文自證清白，但當蔡婦臨櫃準備匯款時，警方獲報趕至識破假公文，讓蔡婦免於被騙新台幣26萬8000元。

台南市警局第三分局今天告訴中央社記者，61歲蔡婦昨天下午前往安南區某家銀行臨櫃匯款，當下告知是公益捐款，行員驚覺有異報警，警方隨即趕到查詢。

面對警方詢問，蔡婦說，她在網友介紹下參加「生前米契約計畫」，款項做為公益捐款使用。蔡婦更出示詐騙集團傳來公文圖片，自證帳戶未被警示。但警方一眼識破這張自證清白公文，公文格式錯誤百出，明顯是假公文真詐騙。