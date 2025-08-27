「神鬼會計師」收購公司帳戶供詐團使用 半年騙走近8億

隸屬竹聯幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子，涉嫌勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助詐團洗錢。刑事警察局偵七大隊今年5至7月間陸續展開4波拘提，查獲王男及手下24人，扣得贓款超過1600萬元。警方統計，短短半年間有64民眾受害，財損近8億元，一名70歲退休婦人更慘遭詐走2億元。

警方指出，王男早年涉會計相關行業，雖無執照，卻熟悉公司帳務運作。2020年間，他曾假冒金融關係人出入政商場合，藉口協助增貸，誘騙受害人交出大小章與存摺，挪用資金遭判刑，被冠上「神鬼會計師」稱號。

今年初，檢警接獲情資，發現王男伙同詐團，利用多人頭公司戶口進行洗錢，將詐騙所得透過不斷「左手進、右手出」的層層轉帳規避查緝。警方當時拘捕王男與19名共犯，他被羈押禁見。

刑事局後續偵辦另一宗假投資詐欺案時，再度追查出王男旗下另組水房，集團常在網路工商登記系統，比對停業但仍存在的公司行號，主動接洽並以3至50萬元收購帳戶，提供給假投資詐團收取贓款，最後安排車手至銀行臨櫃大額提領。

受害人當中，一名居住新北的7旬婦人，被詐騙集團以「投資股票、穩賺不賠」為由，短短幾個月內分批匯出逾2億元；家人直到刑事局「詐欺防制諮詢小組」通知，才驚覺母親已成重度受害者。