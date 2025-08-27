投資詐騙…71歲老車手再度落網 身懷280萬元自曝「已做好幾單」

彰化縣吳姓女子從事建築業，在網路結識網友聲稱可以幫忙介紹工程，聯絡多次後改口說介紹投資泰達幣，賺錢比做工程還快，吳女心動後同意投資70萬元，面交時，警方獲報有車手出沒，前往逮捕車手竟在他身上找到280萬元，車手當場坦承已「做好幾單」。

據了解，吳姓女子結識網友暱稱「哥哥」，對方自稱人脈廣，可代為介紹建築工程，聯絡幾次後卻改稱投資虛擬貨幣更好賺，建議投資泰達幣，吳女信以為真，經由「哥哥」介紹幣商並下載虛擬貨幣APP，約定823公投日面交70萬元投資款。

員林警分局大村分駐所接獲報案，指稱溪湖鎮某處有一名男子疑似車手，大村分駐所長李宜蓁、副所長蔡信隆、警員洪培凱結束全國性公民票安全維護工作，立即前往跟監埋伏，果然查獲唐姓車手（71歲），當場查扣70萬元、1支手機等證物，帶回分駐所詢問，發現唐姓車手是「老」車手，以前有收款10多次經驗，這次又應徵詐團工作按照指示到處收款，身上有280萬元。警方把唐男依詐欺罪嫌移送偵辦。