投資詐騙…71歲老車手再度落網 身懷280萬元自曝「已做好幾單」
彰化縣吳姓女子從事建築業，在網路結識網友聲稱可以幫忙介紹工程，聯絡多次後改口說介紹投資泰達幣，賺錢比做工程還快，吳女心動後同意投資70萬元，面交時，警方獲報有車手出沒，前往逮捕車手竟在他身上找到280萬元，車手當場坦承已「做好幾單」。
據了解，吳姓女子結識網友暱稱「哥哥」，對方自稱人脈廣，可代為介紹建築工程，聯絡幾次後卻改稱投資虛擬貨幣更好賺，建議投資泰達幣，吳女信以為真，經由「哥哥」介紹幣商並下載虛擬貨幣APP，約定823公投日面交70萬元投資款。
員林警分局大村分駐所接獲報案，指稱溪湖鎮某處有一名男子疑似車手，大村分駐所長李宜蓁、副所長蔡信隆、警員洪培凱結束全國性公民票安全維護工作，立即前往跟監埋伏，果然查獲唐姓車手（71歲），當場查扣70萬元、1支手機等證物，帶回分駐所詢問，發現唐姓車手是「老」車手，以前有收款10多次經驗，這次又應徵詐團工作按照指示到處收款，身上有280萬元。警方把唐男依詐欺罪嫌移送偵辦。
員林警分局長洪再德今表示，詐欺犯罪財產損害金額損失最多的是「假投資」，用高獲利、零風險等廣告用詞誘導民眾加入投資LINE群組、下載偽造資軟體APP進行投資，初期假裝獲利返還，等民眾更加相信加碼投資，對方立即音訊全無、APP已當機不能用，因此號稱「內線交易」、「穩賺不賠」的一定就是詐騙，民眾最好先撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。
