岳母示警女兒遇詐騙購買泰達幣 他「罵」醒妻子但百萬元已進詐團口袋

基隆市警局今公布7月「打詐儀表板」資訊，財損超過1億元，以「假投資」居首。1名男子現身說法，指他太太輕信臉書廣告，下載App購買泰達幣，帳面獲利又加碼，但想要出金時，反被要求交稅金等名目匯款，察覺上當，匯出的103萬元已拿不回來。

基隆市警察局長林信雄今天主持「打詐儀表板」記者會，希望藉由呈現案件數、財損情形、常見手法及防範措施，再搭配實際案例解析，提升民眾識詐能力，降低受害風險，避免財物損失。

警方統計基隆市今年7月發生238件詐欺案，較6月增加16件，成長7%，財損總金額1億2865萬元，較6月增加83.31%，檢視全年1至7月受理案件數與財損數，呈現平穩趨勢。

詐欺案類型部分，7月仍以「假投資」詐騙居首，占18.49%。其次為「網路購物」詐騙，占14.71%。「假交友投資」詐騙占7.98%，假交友徵婚詐財占6.72%，假買家騙賣家詐騙占5.46%。

警方也公布一段員警到金融機構，成功勸阻被害人取消匯款，避免損失的影片。基隆市警局刑警大隊長林書楷說，被害人因此前面已有匯款出去，面對員警勸說多會抗拒，因為只要承認自己被騙了，形同原本投資獲利的夢要整個推翻，前面投入的錢都泡湯了。

林書楷表示，假投資詐騙手法，不外乎有專業老師帶領操盤獲利，一定穩賺不賠。詐團會先在臉書等平台下廣告，由一些美女跟民眾加入好友，再帶入專業老師的群組，除了你是被害人，其他群組成員都是詐團的人。

詐團都是採取養、套、殺策略，先讓被害人獲利，嘗到一點甜頭，取得信任後再誘騙加碼投資，最後要出金的時候，會說有一堆帳務、稅務費要繳交，才會把錢給你，這時候察覺被騙已來不及把錢要回來。

市警局今天也安排女性被害人的先生，出面述說被騙過程，希望其他民眾不要再上當。他說，最初太太有問他投資泰達幣的事，他回答不太了解，後來就沒再聊這件事。過了一段時間，太太跟他借錢說要投資股票，因為她以前買過股票，就借給她。

再過半個月，岳母跟他示警，說他的太太被詐騙了。他打電話問太太，但她還是堅信沒有被騙，只要繳完稅金等費用，對方就會出金給她。他很生氣太太執迷不悟，在電話中一直罵她，加上岳母也出面勸說，她太太才醒過來，並去報案。