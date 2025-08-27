快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

詐騙集團入侵大學校園屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有限制，今年開始車手密集在縣內大專院校內ATM提款，影響校內治安甚巨。4月起警方與校方合作加強打擊，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，把詐團趕出校園。

縣警局透過監控與分析，發現大學校園與周邊ATM從今年4、5月起，有詐團車手開始密集提領，4月157筆、5月390筆。屏東警方因此與校方合作，成立跨區聯防建立快速通報機制，鎖定以黃姓犯嫌為首的詐團，4月起發起5波行動。

屏東警方順利從校園內逮捕17名提領車手與詐團幹部，查扣現金51萬元，及汽車、提款卡、手機、筆電等證物，其中11人遭收押。因打擊力度大，從6月開始校園詐團提領數就歸零，7月也是0件，成功將詐團趕出校園。

警方表示，包括屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學等校因接近交流道，方便詐團提款後迅速逃離，因此成為目標。警察局長甘炎民表示，校園ATM因為地點開放廣闊，還有大學自治警方進入校園有限制，而被詐團盯上成為車手提款熱點。

美和科大校長王建臺說，學校內有3台ATM，4、5月間校安人員發現有不明人士大量且密集提款，立即通報警方，順利逮到詐團成員，6月開始就沒有相關案件。他說，有因讀不下去被退學的越南學生被詐團吸收，未來將持續與警方合作，讓學生不要被詐團影響。

甘炎民也鼓勵民眾主動檢舉詐騙集團，經查證屬實並協助警方成功逮捕者，將依規定核發最高1萬元獎金，呼籲全民一起來打詐。

屏東縣警察局長甘炎民（左）與美和科大校長王建臺（右），警、校一起打擊詐團。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局長甘炎民（左）與美和科大校長王建臺（右），警、校一起打擊詐團。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員。圖／警方提供
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員。圖／警方提供
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，警方鼓勵民眾主動檢舉詐騙集團。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，警方鼓勵民眾主動檢舉詐騙集團。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，查扣現金及相關證物。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局4月起與校方合作，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，查扣現金及相關證物。記者潘奕言／攝影

詐團 校園 車手 屏東縣 詐騙集團

延伸閱讀

網路交友吸收大齡女子當車手 彰檢起訴8人求處重刑

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

想參加烹飪課程加入LINE群 6旬婦落入詐團陷阱血本無歸

影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

相關新聞

罕見行動支付大量退票洗錢 高鐵緊急停用「台灣Pay」

雲林縣虎尾警分局接獲檢舉，6月26日在雲林高鐵站查獲一名42歲馬來西亞籍陳姓男子涉嫌利用「台灣Pay」產生付款QR Co...

警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

詐騙集團入侵大學校園！屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有限制，今年開始車手密集在縣內大專院校內ATM提款，...

上班族面交後等值泰達幣沒進帳 立報警追到車手保住280萬元

彰化縣劉姓男子在臉書結識美麗女網友，對方主動搭訕聊天，稱臉書帳號遭盜用，要求改加LINE聊天，不到半個月就邀請投資泰達幣...

包裹別急著領！超商店員曝開頭「這3碼」必有詐 受害者崩潰：全是垃圾

近年來隨著網購盛行，詐騙手法亦與時俱進。有網友分享，收到超商簡訊通知包裹到貨，但內容卻顯示中國大陸用詞「配編」，讓她察覺有異，經確認後發現是詐騙...

退休翁誤信網路交友想認識「女神」 超商買2萬多儲值卡險被騙

台中市豐原區一名68歲退休男子透過社群軟體Telegram認識一名女網友，對方以邀請加入「付費交友社團」才能看到「女神」...

康友吸金案 黃文烈二審判30年

康友-ＫＹ前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。