警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

詐騙集團入侵大學校園！屏東縣警察局發現詐團利用大學自治、警察進入校園有限制，今年開始車手密集在縣內大專院校內ATM提款，影響校內治安甚巨。4月起警方與校方合作加強打擊，至今已在大學內逮捕17名詐團成員，把詐團趕出校園。

縣警局透過監控與分析，發現大學校園與周邊ATM從今年4、5月起，有詐團車手開始密集提領，4月157筆、5月390筆。屏東警方因此與校方合作，成立跨區聯防建立快速通報機制，鎖定以黃姓犯嫌為首的詐團，4月起發起5波行動。

屏東警方順利從校園內逮捕17名提領車手與詐團幹部，查扣現金51萬元，及汽車、提款卡、手機、筆電等證物，其中11人遭收押。因打擊力度大，從6月開始校園詐團提領數就歸零，7月也是0件，成功將詐團趕出校園。

警方表示，包括屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學等校因接近交流道，方便詐團提款後迅速逃離，因此成為目標。警察局長甘炎民表示，校園ATM因為地點開放廣闊，還有大學自治警方進入校園有限制，而被詐團盯上成為車手提款熱點。

美和科大校長王建臺說，學校內有3台ATM，4、5月間校安人員發現有不明人士大量且密集提款，立即通報警方，順利逮到詐團成員，6月開始就沒有相關案件。他說，有因讀不下去被退學的越南學生被詐團吸收，未來將持續與警方合作，讓學生不要被詐團影響。