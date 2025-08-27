罕見行動支付大量退票洗錢 高鐵緊急停用「台灣Pay」

雲林縣虎尾警分局接獲檢舉，6月26日在雲林高鐵站查獲一名42歲馬來西亞籍陳姓男子涉嫌利用「台灣Pay」產生付款QR Code，再以大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，依現行犯逮捕，當場查扣現金11萬4千元，全案日前偵結，今檢方依法提起公訴。因利用高鐵退票洗錢極為罕見，高鐵公司已於日前取消「台灣Pay」付款選項。

雲林警方6月26日在雲林高鐵站盤查，當場發現馬來西亞籍陳姓男子進大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，依現行犯逮捕，並當場查扣新台幣11萬4000元，因利用高鐵退票進行洗錢相當罕見，警方立即報請雲林地檢署，由檢察官葉喬鈞指揮偵辦。

檢警調查，檢警調查發現，詐騙集團先冒用不知情的林男身分，以「中獎需繳手續費」為由誘使被害人付款，集團成員再偽冒林男名義，透過網路多次訂購台灣高鐵南港至左營商務艙票券10張（總值約2萬5千元），並利用「台灣Pay」產生付款QR Code，要求被害人掃碼支付。

擔任車手的馬來西亞籍陳姓男子6月25日以觀光名義來台後，隔天即上工，接獲詐騙集團指示到台南及雲林高鐵站，以冒用身分辦理現金退票，達到詐欺及洗錢目的。

事件爆發後，高鐵公司隨即檢討並修正相關退票付款機制，取消「台灣Pay」付款選項，以防止漏洞再被詐團利用。