聽新聞
0:00 / 0:00
上班族面交後等值泰達幣沒進帳 立報警追到車手保住280萬元
彰化縣劉姓男子在臉書結識美麗女網友，對方主動搭訕聊天，稱臉書帳號遭盜用，要求改加LINE聊天，不到半個月就邀請投資泰達幣，約定幣商當面收款280萬元，劉男付款後立馬查看理財APP沒看到泰達幣進帳，立馬報警，趕去逮捕還沒離開現場的劉姓車手。
據了解，30多歲上班族劉男半個多月前瀏覽臉書時，被一名照片十分美麗自稱「Petjna」的女網友搭訕，第二天對方即稱自己臉書帳號被盜，要求互加LINE好友以便繼續聯絡，女網友自稱知道投資虛擬貨幣很賺，且有熟悉幣商可介紹代為操作，劉男同意後即有幣商聯絡他，在指示下下載投資虛擬貨幣APP，並約定面交280萬元。
劉男約在員林市三和公園交款，完成交款手續後即查看虛擬貨幣APP，沒收到等值泰達幣，劉男起疑，趕快走到緊臨公園的員林派出所報案，員警當下判斷是「假交友，真詐財」詐騙手法，研判車手還沒走遠，趕快到三和公園查看，果然看到52歲劉姓車手等計程車就上前盤查後逮捕，查扣偽造收款文件等證物和280萬元，詢後依詐欺等罪嫌移送偵辦。
員林警分局長洪再德提醒民眾，切勿輕信網保證獲利的說法，尤其是要求面交或轉帳至私人帳戶更應提高警覺，合法投資不會有人收現金或匯款到私人帳戶，如遇可疑情況應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所尋求協助。
