包裹別急著領！超商店員曝開頭「這3碼」必有詐 受害者崩潰：全是垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導

民眾收到超商簡訊通知包裹到貨，取貨前先核對交貨便編號，避免受騙。示意圖/ingimage
近年來隨著網購盛行，詐騙手法亦與時俱進。有網友分享，收到超商簡訊通知包裹到貨，但內容卻顯示中國大陸用詞「配編」，讓她察覺有異，經確認後發現是詐騙。文章曝光，不少人收過類似簡訊，也釣出超商店員透露哪些「代號」暗藏玄機。

該名網友在Threads上曬出一張截圖，內容為網購到貨通知簡訊，但她從未在大陸平台網購，因此當下察覺有異，經確認後成功阻詐。同時她也提醒大家，詐騙包裹價格通常位於1100到1500元，取貨時務必多留意。

文章曝光，網友紛紛透露自己的慘痛經驗，「我也是包裹很多的人，然後就上鉤了」、「被自己蠢到，傳了3次簡訊我還去領，結果打開收到一個爛貨」。至於詐騙包裹的內容物，有人分享收過「水管」、「大陸護手霜」、「看到有人拿到衛生紙跟手環的」、「裡面多半都是垃圾」、「爛乳液、劣質保健食品」、「舊款式的行動電源」。

對此，一名在超商工作的店員表示，「如果配編開頭是73N73M，都一定會是詐騙，店員沒有義務跟客人說，若收到詐騙包裹打客訴電話也沒用」。據了解，配編開頭「73N或73M」的包裹是從大陸寄來的，因此民眾在取貨前，應先確認自己是否有網購從大陸發貨的包裹，避免受騙。

過去警方就曾在臉書提醒，民眾收到簡訊時，應先核對交貨便編號是否與購物平台資訊相符，若不是自己下單的包裹，千萬不可取貨。另外，若包裹寄件人資訊出現「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」等字樣，都不要貿然簽收。此外，若託運單上只有LINE ID，或使用土黃色膠帶包裝，都需要提高警覺。

