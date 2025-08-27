退休翁誤信網路交友想認識「女神」 超商買2萬多儲值卡險被騙

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名68歲退休男子透過社群軟體Telegram認識一名女網友，對方以邀請加入「付費交友社團」才能看到「女神」，要求他購買Apple儲值卡作為會員費用，他到超商要買2萬1千元儲值卡時，店員查覺有異通報警方，及時攔阻這起「假交友詐騙」案。

豐原警分局翁子派出所警員洪瑞鴻、蔡昆霖本月24日下午接獲店員通報，指位在豐原區豐勢路的一家超商有民眾疑似遭到詐騙，急需警方協助。

經了解， 68歲劉姓退休男子日前透過社群軟體「Telegram」認識了一名女網友，雙方互動密切，對方以邀請加入「高品質付費交友社團」為由，要求他先購買儲值卡作為入會條件，才能與社團內的「女神」有進一步互動。

劉男相信，到超商要買價值2萬1千元的Apple儲值卡時，因金額過於龐大引起店員懷疑，主動關心用途並通報警方。

員警到場後，向劉男說明這是典型的交友詐騙手法，詐騙集團常冒用虛假身分，營造戀愛關係，進而以各種名義要求購買點數卡或匯款。劉男聽後恍然大悟，驚覺自己恐遭詐騙，最後在員警陪同下返回派出所報案。

翁子派出所長曾明欽呼籲，網路交友應保持警覺，對未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手並提高警覺，如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，保護自身財產安全。

豐原區一名退休男子透過社群軟體Telegram認識一名女網友，對方以邀請加入「付費交友社團」為由，要求他購買Apple儲值卡作為會員費用，他到超商購買時店員查覺有異通報警方，及時攔阻這起「假交友詐騙」案件。圖／警方提供
豐原區一名退休男子透過社群軟體Telegram認識一名女網友，對方以邀請加入「付費交友社團」為由，要求他購買Apple儲值卡作為會員費用，他到超商購買時店員查覺有異通報警方，及時攔阻這起「假交友詐騙」案件。圖／警方提供

