台南市近期詐騙得手前3名：假投資、假網拍、假交友 上月攔阻逾9千萬

台南市7月分詐欺案共1257件，較上月1336件減少，高發詐欺案類前3名分別是假投資占13.65%、假網拍占13.01%、假交友（投資詐財）占10.06%；7月份金融機構、超商業者與警方攜手阻詐190件，攔阻詐騙款項逾9197萬餘元，市長黃偉哲今天表揚有功人員。

黃偉哲今天下午召開8月份治安會報，統計指出7月分被詐民眾職業，以基層技術工及勞力工占28.88%最多，次依序為專業技術人員占26.41%、服務工作人員占16.39%、無業占15.43%、學生族群占12.89%；行政區域受理數以永康區176件最多，次依序為安南區108件、東區98件。

另外，被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占54.97%、次依序為23歲以下占20.60%、50歲至64歲占16.83%、65歲以上占7.80%，提醒市民朋友要多加注意。

據統計，近來攔阻發現多起民眾接到歹徒利用通訊軟體互加好友，甜稱「老公老婆」噓寒問暖降低警覺心騙取信任，再提供假投資渠道，要求匯款或面交；所幸行員察覺有異，聯繫警方到場，宣導詐騙案例，聯手積極攔阻，避免財產落入詐騙集團手中。

黃偉哲表揚攔阻詐騙有功人員287位，受獎績優金融機構有台北富邦商業銀行股份有限公司東台南分行、中華郵政股份有限公司新市郵局、合作金庫商業銀行臺南分行、國泰世華商業銀行股份有限公司善化分行、國泰人壽保險股份有限公司永康服務中心、中國信託商業銀行股份有限公司東台南分行及台新國際商業銀行股份有限公司台南分行。