丹娜絲颱風吹壞宮廟屋頂為誘餌… 她要匯300元捐款警攔阻

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓女子在臉書社團看到有自稱宮廟人員表示，因丹娜絲颱風造成宮廟屋頂漏水需要修繕，希望民眾能夠小額捐款做公益，或是發心樂捐，福報滿滿；黃女覺得小額300元在能力範圍之內，前往匯款，當場被郵局人員查覺有異，並請巡邏員警到場，打消黃女匯款念頭。

黃姓女子今上午11時許，前往台南市北區成功路郵局櫃台，要將300元匯到一個自稱「宮廟慈善機關」的私人帳戶，理由為「捐款行善」；經櫃台人員詢問，黃女表示是在臉書社團看到貼文，有宮廟因丹娜絲颱風受損導致屋頂漏水需要修繕，並計畫增建廁所，懇請善心人士捐款。

黃女信以為真，認為布施300元既不影響生活，又能幫助廟方，但櫃台人員發現她要匯入的帳戶為私人帳號，心覺有異；當時轄區第五警分局北門派出所警員歐士華、王珮瀠剛好前往郵局巡簽，櫃台人員立即呼喊員警，協助了解。

王珮瀠向黃女說明，此為詐騙集團常用手法，假冒公益或宮廟名義，以「善心捐款」、「隨意布施」誘騙民眾；此外，檢視社團貼文留言，有網友詢問宮廟名稱，對方僅回覆「屏東」，與常理不符。

警方指出，若是真正需要社會幫助的宮廟，會公開完整名稱與災損照片，經員警分析及勸說，黃女才驚覺遇到詐騙，打消匯款念頭。

第五分局提醒，詐騙集團常以「公益捐款」、「災後修繕」、「慈善關懷」等名義行騙，手法包括假冒官方單位、發送釣魚連結、建立仿冒網站或社群，以及透過小額捐款或公益抽獎方式詐取金錢或個資；呼籲民眾行善之餘務必保持警覺，收到募款訊息應向官方查證。

警方提醒，民眾應透過合法公益平台或宮廟官網捐款，切勿點擊陌生連結或加入可疑群組，也不要依指示操作 ATM 或提供帳號密碼；如有疑慮，可撥打 165 反詐騙專線，或向就近派出所求證。

黃姓女子在臉書社團看到有自稱宮廟人員表示，因丹娜絲颱風造成宮廟屋頂漏水需要修繕，希望民眾能夠小額捐款做公益，她好心前往匯款。記者袁志豪／翻攝
