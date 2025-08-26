快訊

誤信網路瘦身廣告！金門男險被騙92萬 好在警方、物流合作阻詐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

詐騙手法層出不窮，從醫療名義到網購話術，都可能暗藏陷阱。金湖分局日前成功攔阻一起新台幣92萬元的詐騙案，一名王姓男子因誤信網路瘦身藥廣告，差點淪為詐騙集團的肥羊，幸虧物流業者機警通報，警方即時出手，才讓他保住辛苦積蓄。

據了解，王男在網路上看到自稱「香港中文大學中醫學院」醫師的瘦身廣告，對方透過LINE假裝線上看診，進而兜售高價藥物，不僅如此，該名假冒醫師還聲稱即將在台灣設立分院，並邀約參加說明會，要求王男繳交40萬元「入場費」，並保證之後可全額全額退還藥款及費用，看似看診，實則精心設計的騙局。

警方獲報後立即查詢該院官網，發現早在113年7月，香港中文大學中醫學院就已嚴正澄清，院方僅提供現場診療，絕無電話或網路看診，更不會販售或寄送藥物。警方並親自致電該院求證，院方再次強調從未以電話方式看診或銷售健康產品。

在員警耐心勸說下，王男終於打消赴台參加說明會的念頭，並同意由物流業者退回所有包裹，成功避免鉅額損失。

金湖分局提醒，民眾切勿輕信來源不明的網路廣告或陌生話術，亦不要購買來路不明的藥物，避免服用後危害健康，甚至落入詐騙陷阱。如接獲可疑訊息，務必提高警覺，可隨時撥打110向警方報案或撥打「165反詐騙專線」查證，以確保身體健康與財產安全。

金湖分局日前成功攔阻一起新台幣92萬元的詐騙案，一名王姓男子因誤信網路瘦身藥廣告，差點淪為詐騙集團的肥羊，幸虧物流業者機警通報，警方即時出手，才讓他保住積蓄。圖／警方提供
金湖分局日前成功攔阻一起新台幣92萬元的詐騙案，一名王姓男子因誤信網路瘦身藥廣告，差點淪為詐騙集團的肥羊，幸虧物流業者機警通報，警方即時出手，才讓他保住積蓄。圖／警方提供
金門一名王姓男子因誤信網路瘦身藥廣告，差點被詐騙集團詐騙92萬，幸虧物流業者機警通報，警方即時出手，才讓他保住積蓄。圖／警方提供
金門一名王姓男子因誤信網路瘦身藥廣告，差點被詐騙集團詐騙92萬，幸虧物流業者機警通報，警方即時出手，才讓他保住積蓄。圖／警方提供

