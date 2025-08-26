網路交友吸收大齡女子當車手 彰檢起訴8人求處重刑

彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，令人訝異的是除了主嫌蔡男外，其餘7名車手均為女性，不乏年逾50歲的大齡女子，多因網路交友或求職，被詐騙集團吸收當車手。彰檢偵查終結，依違反組織犯罪防制條例等起訴8人，向法院具體求處蔡男8年徒刑，其他人求處5年至1年9月不等徒刑。

詐騙集團今年4月間透過line通知某被害人說「借款就可領補助」，葉姓被害人被騙寄出內有13萬多元的包裹，集團成員蔡女4月28日依指示先到彰化空軍一號員林巴士站收取裝有33萬多元及9張人頭帳戶提款卡的包裹（內含葉某被騙的錢），而被北斗警分局北斗派出所員警查獲。

蔡女配合警方辦案，依詐騙集團指示將包裹送到台中市大里區某路口一輛機車的置物箱內，集團幹部蔡男(25歲)前往收取時，被警方查獲，並在蔡男身上再查到72萬多詐欺款項。

檢察官鄭文正指揮北斗警分局、臺中市警局第三分局及第五分局繼續追查，共查到集團成員收水手蔡男及7名女性車手等，詐團以購買人蔘投資、可領補助等騙被害人匯款，警方共查扣224萬元詐欺贓款。

特別的是此車手集團內被查獲的車手清一色是女性，且多數是40、50歲大齡女子，她們在網路交友或找工作時，被詐團吸收當車手，詐團以他們在「經營事業」，要女子來工作、幫忙收包裹就有錢賺。

檢察官也迅速將40萬贓款發還5名被害人，另180萬元還查無被害人則向法院聲請沒收。依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌將8人起訴，其中蔡男是詐騙集團高層幹部，至少已有6次犯行，向法院具體求處蔡男8年徒刑，方女犯行3次、求刑5年，另蔡女、黃、董、梁、林、楊女等人求刑2年6月到1年9月不等徒刑。