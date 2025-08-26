快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

網路交友吸收大齡女子當車手 彰檢起訴8人求處重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，令人訝異的是除了主嫌蔡男外，其餘7名車手均為女性，不乏年逾50歲的大齡女子，多因網路交友或求職，被詐騙集團吸收當車手。彰檢偵查終結，依違反組織犯罪防制條例等起訴8人，向法院具體求處蔡男8年徒刑，其他人求處5年至1年9月不等徒刑。

詐騙集團今年4月間透過line通知某被害人說「借款就可領補助」，葉姓被害人被騙寄出內有13萬多元的包裹，集團成員蔡女4月28日依指示先到彰化空軍一號員林巴士站收取裝有33萬多元及9張人頭帳戶提款卡的包裹（內含葉某被騙的錢），而被北斗警分局北斗派出所員警查獲。

蔡女配合警方辦案，依詐騙集團指示將包裹送到台中市大里區某路口一輛機車的置物箱內，集團幹部蔡男(25歲)前往收取時，被警方查獲，並在蔡男身上再查到72萬多詐欺款項。

檢察官鄭文正指揮北斗警分局、臺中市警局第三分局及第五分局繼續追查，共查到集團成員收水手蔡男及7名女性車手等，詐團以購買人蔘投資、可領補助等騙被害人匯款，警方共查扣224萬元詐欺贓款。

特別的是此車手集團內被查獲的車手清一色是女性，且多數是40、50歲大齡女子，她們在網路交友或找工作時，被詐團吸收當車手，詐團以他們在「經營事業」，要女子來工作、幫忙收包裹就有錢賺。

檢察官也迅速將40萬贓款發還5名被害人，另180萬元還查無被害人則向法院聲請沒收。依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌將8人起訴，其中蔡男是詐騙集團高層幹部，至少已有6次犯行，向法院具體求處蔡男8年徒刑，方女犯行3次、求刑5年，另蔡女、黃、董、梁、林、楊女等人求刑2年6月到1年9月不等徒刑。

彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，彰檢將詐團8人起訴。圖／彰化地檢署提供
彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，彰檢將詐團8人起訴。圖／彰化地檢署提供
彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，彰檢將詐團蔡男等8人起訴。圖／彰化地檢署提供
彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，彰檢將詐團蔡男等8人起訴。圖／彰化地檢署提供

車手 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

彰檢破獲詐騙車手集團起訴8人 主嫌求刑8年

32人被騙323萬！6旬翁供5帳戶淪洗錢工具 辯稱「不知台灣詐騙猖獗」

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

想參加烹飪課程加入LINE群 6旬婦落入詐團陷阱血本無歸

相關新聞

網路交友吸收大齡女子當車手 彰檢起訴8人求處重刑

彰化檢警聯合台中警方日前查獲詐騙集團車手組織8人，並查扣224萬元詐欺贓款，令人訝異的是除了主嫌蔡男外，其餘7名車手均為...

誤信網路瘦身廣告！金門男險被騙92萬 好在警方、物流合作阻詐

詐騙手法層出不窮，從醫療名義到網購話術，都可能暗藏陷阱。金湖分局日前成功攔阻一起新台幣92萬元的詐騙案，一名王姓男子因誤...

開學防詐大作戰！趨勢科技揭5大詐騙陷阱題 學生族這樣做避免中招

一轉眼暑假即將結束，學生族迎接新學期，陸續添購3C、尋找租屋等各種線上資源，尤其容易成為詐騙集團鎖定的目標。趨勢科技提醒...

32人被騙323萬！6旬翁供5帳戶淪洗錢工具 辯稱「不知台灣詐騙猖獗」

台中67歲張姓老翁將名下5個帳號、密碼，任意交付給不詳人士，經詐騙集團取得並向32人行騙，利用該帳戶取得323萬多元贓款...

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

徐姓、曾姓及謝姓男子參與不動產投資詐騙集團，先由前端俗稱「鍵盤手」的詐團話務人員，以假投資名義將15名被害人身上現金榨乾...

桃園警察局曝打詐成果！籲民眾牢記「這原則」

桃園市警察局今（26）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，向社會大眾說明近期在打擊詐欺犯罪上的成果與作為，並呼籲市民朋友提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。