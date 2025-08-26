快訊

台南7月阻詐近9200萬元 假投資居為受理詐騙之冠

中央社／ 台南26日電

台南市警局統計，台南市7月攔阻詐騙款項近新台幣9200萬元，假投資、假網拍、假交友為受理詐騙案前3名。示意圖。圖／AI生成
詐騙猖獗，台南市警局統計，台南市7月攔阻詐騙款項近新台幣9200萬元，假投資、假網拍、假交友為受理詐騙案前3名。

台南市長黃偉哲今天召開治安會報，公開表揚7月金融機構及超商業者成功阻詐190件、有功人員287人。

市警局表示，台南市7月受理詐騙1257件，少於6月1336件，前3名分別是假投資（13.65%）、假網拍（13.01%）、假交友（10.06%）。被害年齡層以24歲至49歲（54.97%）居冠，其次是23歲以下（20.60%）、50歲至64歲（16.83%）、65歲以上（7.80%）。

被害人職業則以基層技術工及勞力工（28.88%）最多，其次是專業技術人員（26.41%）、服務工作人員（16.39%）、無業（15.43%）、學生族群（12.89%）。

若以行政區計算，受理件數以永康區176件最多，其次是安南區108件及東區98件。

