彰檢破獲詐騙車手集團起訴8人 主嫌求刑8年

蔡姓男子涉嫌組織詐欺收水車手集團，與其餘詐團合作，詐騙至少5人，不法所得224萬餘元，彰化地檢署依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌共起訴8人，蔡姓主嫌求刑8年。

彰化地方檢察署今天下午發布新聞稿，彰化縣警察局北斗分局北斗派出所4月28日接獲線報有疑似車手出沒，隨即展開跟監埋伏行動，在空軍一號員林巴士站查獲蔡姓女車手收取包裹，進而溯源查獲上游收水手蔡姓男子及方姓女子，並因而查扣新台幣224萬餘元詐欺贓款，3人聲押獲准。

此案由彰化地檢署檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局北斗分局、台中市政府警察局第三分局及第五分局偵辦，擴大清查被害人，歷經3個月追查，接續查獲其餘5名同夥車手。

檢方表示，此詐欺收水車手集團以25歲蔡姓男子為首，與其餘詐騙集團合作，藉由購買人蔘等假投資進行詐騙；經偵查終結，將蔡男等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財及洗錢等罪嫌提起公訴。

檢察官審酌蔡男擔任集團高層幹部，於本案至少6次犯行，造成多名被害人財產受損，惡性極重，向彰化地方法院具體求處有期徒刑8年；其餘組織成員則分別依犯罪情節求處1年9月至5年不等有期徒刑。

檢察官在起訴移審前，將得以確認金流的近40萬元贓款發還被害人，其餘犯罪所得及查無被害人的無主查扣金額尚有180餘萬元，向法院聲請沒收。

彰化地檢署表示，近來台灣高等檢察署建置全國性打詐預警機制整合金融機構在人頭帳戶管制發揮成效，詐騙集團因此轉向，大舉召募面交車手處理詐欺金流，彰化地檢署與彰化縣警察局察覺車手集團漸趨猖獗，由在地派出所與轄內民眾建立快速信任的通報管道，打擊犯罪。