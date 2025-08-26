開學防詐大作戰！趨勢科技揭5大詐騙陷阱題 學生族這樣做避免中招

一轉眼暑假即將結束，學生族迎接新學期，陸續添購3C、尋找租屋等各種線上資源，尤其容易成為詐騙集團鎖定的目標。趨勢科技提醒，假交易、假補助、假投資等詐術層出不窮，一不小心就造成「人財兩失」，生活大小時都離不開網路的學生族尤其要注意以下5大陷阱。

陷阱一：無卡分期與假賣家

開學前3C需求大增，詐騙集團常以「簽約立刻拿佣金」誘騙學生簽下不平等合約購買高價產品，導致背上債務。此外，假賣家也會在二手平台以「付款錯誤」、「系統驗證」等話術發送惡意連結，竊取個資。趨勢科技建議，除了購物時透過合法管道購買，線上付款時也可搭配PC-cillin「安心Pay」功能防堵風險。

陷阱二：假投資平台

不少學生利用打工存款嘗試投資，但詐團常以社群廣告引誘加入LINE群組，再提供假平台App要求入金。一旦要求出金，便遭各種理由拒絕。趨勢科技呼籲，僅能透過合法金融機構投資，並善用PC-cillin AI防詐技術阻擋惡意連結。

陷阱三：假租屋補助

學生申請租屋補助時，可能遇上詐騙份子冒充政府來電，謊稱證件遭冒用申請補助，進而誘騙交出個資與帳戶。趨勢科技強調，政府機關不會要求提供個資或匯款，相關申請應至官方網站辦理，並可利用PC-cillin偵測釣魚網站，避免身分竊取。

陷阱四：遊戲陷阱

線上遊戲是學生熱門娛樂，惡意人士常假冒隊友，以販售虛擬貨幣、優惠道具為由，暗藏惡意連結竊取遊戲帳密或個資，甚至捲入詐騙鏈成為共犯。趨勢科技提醒切勿輕信來路不明的支付連結，並可運用PC-cillin密碼管理功能守護帳號安全。