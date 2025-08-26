32人被騙323萬！6旬翁供5帳戶淪洗錢工具 辯稱「不知台灣詐騙猖獗」

台中67歲張姓老翁將名下5個帳號、密碼，任意交付給不詳人士，經詐騙集團取得並向32人行騙，利用該帳戶取得323萬多元贓款，法院刑事依洗錢罪判他6月；另有1名李姓被害人對他求償5萬7000元，張辯稱「不知台灣詐騙猖獗」，法院不採信判他全額給付，可上訴。

檢警調查，張翁明知將金融帳戶提供陌生人使用，恐淪為洗錢工具，2023年9月25日到超商將自己名下的5個帳戶、提款卡寄送給不詳人士，又以LINE傳送密碼，經詐騙集團取得後，成員再以假投資股票詐騙李姓女子等32人。

台中地院刑事庭審酌，張翁無正當理由任意提供帳戶，經詐騙集團取得當作收贓款的人頭帳戶，全案多達32人受騙，遭騙金額高達353萬多元，且張事後沒和被害人和解，犯後否認、有前科，依洗錢罪判他6月，得易科罰金。

其中1名被害人李姓女子再提民事求償，她主張遭詐前後匯5萬元、7000元給到指定帳戶，後來才驚覺受騙。李認為，張翁提供帳戶協助詐團掩飾、隱匿詐騙所得及詐欺所得來源、去向，對張求償5萬7000元。

張翁辯稱，他僅有高工學歷，且年近70歲高齡，長期在越南工作「不知現金台灣詐騙猖獗」，自己非行騙之人，也是老老實實本分上班的勞工，絕無漢詐騙集團有任何掛勾，他也是被不詳人士騙，也受有薪資損失，同為受害者。

台中地院民事庭查，張翁和身分不詳，自稱「陳佳惠」、「張瑞鵬」人士不認識也未曾謀面，更無法說明要求他提供帳戶的必要原因，仍恣意提供帳戶，顯與一般正當合法使用有違，應負損害賠償責任，判張應給付李女5萬7000元。