快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

聽新聞
0:00 / 0:00

32人被騙323萬！6旬翁供5帳戶淪洗錢工具 辯稱「不知台灣詐騙猖獗」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中67歲張姓老翁將名下5個帳號、密碼，任意交付給不詳人士，經詐騙集團取得並向32人行騙，利用該帳戶取得323萬多元贓款，法院刑事依洗錢罪判他6月；另有1名李姓被害人對他求償5萬7000元，張辯稱「不知台灣詐騙猖獗」，法院不採信判他全額給付，可上訴。

檢警調查，張翁明知將金融帳戶提供陌生人使用，恐淪為洗錢工具，2023年9月25日到超商將自己名下的5個帳戶、提款卡寄送給不詳人士，又以LINE傳送密碼，經詐騙集團取得後，成員再以假投資股票詐騙李姓女子等32人。

台中地院刑事庭審酌，張翁無正當理由任意提供帳戶，經詐騙集團取得當作收贓款的人頭帳戶，全案多達32人受騙，遭騙金額高達353萬多元，且張事後沒和被害人和解，犯後否認、有前科，依洗錢罪判他6月，得易科罰金。

其中1名被害人李姓女子再提民事求償，她主張遭詐前後匯5萬元、7000元給到指定帳戶，後來才驚覺受騙。李認為，張翁提供帳戶協助詐團掩飾、隱匿詐騙所得及詐欺所得來源、去向，對張求償5萬7000元。

張翁辯稱，他僅有高工學歷，且年近70歲高齡，長期在越南工作「不知現金台灣詐騙猖獗」，自己非行騙之人，也是老老實實本分上班的勞工，絕無漢詐騙集團有任何掛勾，他也是被不詳人士騙，也受有薪資損失，同為受害者。

台中地院民事庭查，張翁和身分不詳，自稱「陳佳惠」、「張瑞鵬」人士不認識也未曾謀面，更無法說明要求他提供帳戶的必要原因，仍恣意提供帳戶，顯與一般正當合法使用有違，應負損害賠償責任，判張應給付李女5萬7000元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

帳戶 洗錢 詐團 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

想參加烹飪課程加入LINE群 6旬婦落入詐團陷阱血本無歸

人妻寄卡給詐團 她將婚姻失敗、同事霸凌全賴車手頭上 索500萬敗訴

趁罷免投票ATM狂領詐欺贓款 台中警梧棲逮3車手

相關新聞

32人被騙323萬！6旬翁供5帳戶淪洗錢工具 辯稱「不知台灣詐騙猖獗」

台中67歲張姓老翁將名下5個帳號、密碼，任意交付給不詳人士，經詐騙集團取得並向32人行騙，利用該帳戶取得323萬多元贓款...

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

徐姓、曾姓及謝姓男子參與不動產投資詐騙集團，先由前端俗稱「鍵盤手」的詐團話務人員，以假投資名義將15名被害人身上現金榨乾...

桃園警察局曝打詐成果！籲民眾牢記「這原則」

桃園市警察局今（26）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，向社會大眾說明近期在打擊詐欺犯罪上的成果與作為，並呼籲市民朋友提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

彰化7月詐騙財損逾2.3億 女被害人占7成、投資詐騙占近6成

彰化縣警察局公布今年7月份彰化縣轄內詐騙現況，共受理件數644件及財損數2億3801.6萬元，其中財損上百萬有60件，依...

康友KY董座黃文烈吸金201億 不認罪稱只是「人頭」二審重判30年

康友-KY前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙2...

影／西門町街頭佯稱兌換人民幣 男搶奪21萬逃跑被壓制逮回

林姓男子在臉書宣稱可兌換外幣，昨與殷姓女子相約台北市西門町街頭兌換人民幣，收取台幣21萬元現金後逃跑，被路人控制行動報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。