快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

想參加烹飪課程加入LINE群 6旬婦落入詐團陷阱血本無歸

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資詐騙被害人現身說法，其中遭詐騙的吳姓女子表示，日前透過臉書廣告，看到可以參加烹飪、花藝及健身課程的平台，非常相信平台老師，卻因此落入詐騙集團手中，損失43萬血本無歸。

桃園市警局今舉辦打詐儀表板暨識詐記者會，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，今年7月桃市警局受理詐欺案件1887件，財損金額達新台幣12億1599萬多元；與6月相比，案件數減少42件，但財損卻增加1億6982萬多元，顯示詐騙手法不斷翻新，造成被害人財務嚴重損失。

為有效打擊詐欺，桃市警局將反詐列為首要治安工作，今年1月至7月，桃市警局查獲詐騙集團186件，逮捕犯嫌1430人；查緝詐欺車手1177件，犯嫌1378人；同時在金融機構協助下，共成功攔阻詐騙匯款金額達7億4707萬多元，與去年同期相比增加1億4641萬多元，成果顯著。

今記者會邀請被害人現身說法，一名6旬吳姓婦人在教會協助中英翻譯，日前透過臉書廣告，看到有免費參加社區烹飪、花藝及健身課程的平台，於是透過連結加入LINE好友，並接洽一名自稱老師的帳號，加入「共創學藝之家」平台；起初老師安排相當多課程，吳婦不疑有他，也看到不少人在群組分享參加課程的心得。

然而某日老師推薦吳婦可以透過期貨買賣幫助獲益，眼見群組中的同學紛紛對老師寫下感謝狀，心想手中剛好有一筆款項，想做退休金規劃便私訊老師，過程中也簽了合約書，便購買虛擬貨幣轉給老師操作，未料聽從老師指示於詐騙平台出金，顯示失敗卻被要求再付100萬元保證金才能領獲利，隨即老師又突然離開聊天室，讓吳婦驚覺有異，才知道自己陷入假投資平台。

警方提醒，民眾應牢記「投資防詐三不三要」原則：不接陌生來電、不加可疑帳號、不用來路不明投資平台；要保持警覺、要主動查證、要撥打165反詐騙專線。若有疑慮，亦可立即洽詢就近派出所，以免受害。

桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
警方提醒，民眾應牢記「投資防詐三不三要」原則：不接陌生來電、不加可疑帳號、不用來路不明投資平台。記者周嘉茹／攝影
警方提醒，民眾應牢記「投資防詐三不三要」原則：不接陌生來電、不加可疑帳號、不用來路不明投資平台。記者周嘉茹／攝影
吳姓女子（左）透過臉書廣告看到可以參加烹飪、花藝及健身課程的平台，非常相信平台老師，卻因此落入詐騙集團手中，損失43萬。記者周嘉茹／攝影
吳姓女子（左）透過臉書廣告看到可以參加烹飪、花藝及健身課程的平台，非常相信平台老師，卻因此落入詐騙集團手中，損失43萬。記者周嘉茹／攝影

打詐 記者會 詐騙集團

延伸閱讀

桃園警察局曝打詐成果！籲民眾牢記「這原則」

撩妹無極限！BALLISTIK BOYZ當場問台粉：可以換LINE嗎

彰化投資詐騙2年變3倍 青壯年受害者最多！銀髮族被詐也倍增

DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶

相關新聞

康友KY董座黃文烈吸金201億 不認罪稱只是「人頭」二審重判30年

康友-KY前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙2...

投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

徐姓、曾姓及謝姓男子參與不動產投資詐騙集團，先由前端俗稱「鍵盤手」的詐團話務人員，以假投資名義將15名被害人身上現金榨乾...

桃園警察局曝打詐成果！籲民眾牢記「這原則」

桃園市警察局今（26）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，向社會大眾說明近期在打擊詐欺犯罪上的成果與作為，並呼籲市民朋友提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

彰化7月詐騙財損逾2.3億 女被害人占7成、投資詐騙占近6成

彰化縣警察局公布今年7月份彰化縣轄內詐騙現況，共受理件數644件及財損數2億3801.6萬元，其中財損上百萬有60件，依...

影／西門町街頭佯稱兌換人民幣 男搶奪21萬逃跑被壓制逮回

林姓男子在臉書宣稱可兌換外幣，昨與殷姓女子相約台北市西門町街頭兌換人民幣，收取台幣21萬元現金後逃跑，被路人控制行動報警...

影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

台版「地面師」騙取不動產，台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。