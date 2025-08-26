想參加烹飪課程加入LINE群 6旬婦落入詐團陷阱血本無歸

桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資詐騙被害人現身說法，其中遭詐騙的吳姓女子表示，日前透過臉書廣告，看到可以參加烹飪、花藝及健身課程的平台，非常相信平台老師，卻因此落入詐騙集團手中，損失43萬血本無歸。

桃園市警局今舉辦打詐儀表板暨識詐記者會，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，今年7月桃市警局受理詐欺案件1887件，財損金額達新台幣12億1599萬多元；與6月相比，案件數減少42件，但財損卻增加1億6982萬多元，顯示詐騙手法不斷翻新，造成被害人財務嚴重損失。

為有效打擊詐欺，桃市警局將反詐列為首要治安工作，今年1月至7月，桃市警局查獲詐騙集團186件，逮捕犯嫌1430人；查緝詐欺車手1177件，犯嫌1378人；同時在金融機構協助下，共成功攔阻詐騙匯款金額達7億4707萬多元，與去年同期相比增加1億4641萬多元，成果顯著。

今記者會邀請被害人現身說法，一名6旬吳姓婦人在教會協助中英翻譯，日前透過臉書廣告，看到有免費參加社區烹飪、花藝及健身課程的平台，於是透過連結加入LINE好友，並接洽一名自稱老師的帳號，加入「共創學藝之家」平台；起初老師安排相當多課程，吳婦不疑有他，也看到不少人在群組分享參加課程的心得。

然而某日老師推薦吳婦可以透過期貨買賣幫助獲益，眼見群組中的同學紛紛對老師寫下感謝狀，心想手中剛好有一筆款項，想做退休金規劃便私訊老師，過程中也簽了合約書，便購買虛擬貨幣轉給老師操作，未料聽從老師指示於詐騙平台出金，顯示失敗卻被要求再付100萬元保證金才能領獲利，隨即老師又突然離開聊天室，讓吳婦驚覺有異，才知道自己陷入假投資平台。