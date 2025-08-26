快訊

桃園市警察局今日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」。圖：警方提供

桃園市警察局今（26）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，向社會大眾說明近期在打擊詐欺犯罪上的成果與作為，並呼籲市民朋友提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

為有效打擊詐欺，警局將反詐列為首要治安工作，全力強化查緝。圖：警方提供

警察局指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年7月警局受理詐欺案件1887件，財損金額達12億1599萬餘元。與6月相比，案件數減少42件，但財損卻增加1億6982萬餘元。顯示詐騙手法不斷翻新，造成被害人財務嚴重損失。

警察局提到，為有效打擊詐欺，警局將反詐列為首要治安工作，全力強化查緝。自今年1月至7月，警局查獲詐騙集團186件，逮捕犯嫌1430人；查緝詐欺車手1177件，犯嫌1378人。同時，在金融機構協助下，共成功攔阻詐騙匯款金額達7億4707萬餘元，與去年同期相比增加1億4641萬餘元，成果顯著。

此次記者會亦邀請兩位被害人現身說法。其中，一名女子誤信臉書廣告而陷入假投資平台，當欲提領獲利時，卻被要求支付高額保證金，最終血本無歸；另有一名男子則因網路交友遭詐，以「茶葉投資」為名多次面交款項，最後在友人提醒下才驚覺受騙。

警察局提醒，市民朋友應牢記「投資防詐三不三要」原則，不接陌生來電、不加可疑帳號、不用來路不明投資平台；要保持警覺、要主動查證、要撥打165反詐騙專線。若有疑慮，亦可立即洽詢就近派出所，以免受害。

警察局強調，打擊詐騙需要政府、金融機構、媒體與市民共同努力，唯有全民防詐、全民識詐，才能有效遏阻詐騙犯罪，守護社會治安，營造安全宜居的生活環境。

桃園警察局曝打詐成果！籲民眾牢記「這原則」

